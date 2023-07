32. Hochzeitstag: Rob Lowe widmet seiner Sheryl süße Worte

Rob Lowe (59) ist total verliebt in seine Ehefrau! Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rollen in "Parks & Recreation" sowie in der romantischen Komödie "Perfect Strangers" bekannt. Bei ihm läuft es aber nicht nur in der Karriere, sondern offenbar auch privat richtig gut. Schon seit 1991 ist der Hollywood-Hottie mit seiner Liebsten Sheryl Berkoff (62) liiert – und zu ihrem 32. Jahrestag teilt Rob nun ein paar rührende Zeilen!

"Heute bin ich seit 32 Jahren mit dieser wunderschönen, inspirierenden, fürsorglichen, starken, fleißigen, sexy und wunderbar einzigartigen Frau verheiratet", schwärmt der 59-Jährige auf Instagram unter einem Selfie von Sheryl. Auch nach mehr als drei Jahrzehnten scheint er seine Ehefrau noch so zu vergöttern, wie an Tag eins. "Ich bin so dankbar für den Tag, an dem sie sagte, dass sie mich auf unserem wunderbaren gemeinsamen Lebensweg begleiten würde. Alles Gute zum Jahrestag, Baby", schließt er seinen Post ab.

Zusammen haben die beiden zwei Söhne, auf die Rob total stolz ist. Mit einem der beiden war er sogar schon zusammen auf der Leinwand: Der 27-jährige John Owen spielte neben seinem Papa in "The Grinder" sowie in der Netflix-Serie "Unstable" mit.

Anzeige

Getty Images Rob Lowe und Sheryl Berkoff im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Rob Lowe, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Rob Lowe mit Frau Sheryl und den gemeinsamen Söhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de