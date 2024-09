Nach Trennung: Molly-Mae Hague im sexy Rachekleid in Paris

Mit diesem Look zog Molly-Mae Hague (25) alle Blicke auf sich. Die Love Island-Bekanntheit, die erst kürzlich ihre Trennung von Tommy Fury (25) bekannt gegeben hat, besuchte die Paris Fashion Week. Wie ein Foto auf Instagram zeigt, erschien sie dort in einem atemberaubenden Outfit. Sie trug ein rotes, eng anliegendes Kleid, das dramatische Drapierungen zierte. Dazu kombinierte sie goldene Kreolen und stylte ihre Haare zu einer eleganten Hochsteckfrisur. Ihren Beitrag betitelte sie mit den Worten: "Lady in Rot für Paris."

Nach ihrem eleganten Auftritt in der französischen Hauptstadt kehrte die 25-Jährige wieder zurück in ihren Alltag in England – und wie sie in ihrer Story zeigt, machte sie direkt einen Ausflug mit ihrer Tochter Bambi. Molly-Mae und ihr Nachwuchs verbrachten die Zeit mit einem kleinen Shoppingtrip, bei dem sie sich auf Halloween vorbereiteten und ein paar gruselige Accessoires einkauften. Dafür tauschte die Britin ihr glamouröses Outfit gegen eine lässige Wide-Leg-Jeans und eine Oversize-Lederjacke ein.

Ihren Sprössling bekam Molly-Mae gemeinsam mit ihrem Ex Tommy. Das einstige Paar hatte sich in der UK-Show "Love Island" kennen und lieben gelernt, bevor sie nach rund vier Jahren Beziehung im Januar 2023 Eltern wurden. Ein halbes Jahr später ging der Boxer auf die Knie und hielt um die Hand der Influencerin an – doch vergangenen Monat verkündete diese das überraschende Liebes-Aus. Wie The Sun berichtete, kann sie sich ein Comeback mit dem 25-Jährigen nicht vorstellen. Ihr Fokus liege auf der Arbeit und ihrer Modelinie "Maebe". Gegenüber dem Magazin betonte ein Insider: "Molly-Mae konzentriert sich im Moment nur darauf, ihr Geschäft so gut wie möglich zum Laufen zu bringen."

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues Tochter Bambi im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihrer Tochter Bambi, Mai 2023

Anzeige Anzeige