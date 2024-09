Nicola Peltz-Beckham ist stolz auf Brooklyns neues Business

Brooklyn Beckham (25) kam diese Woche wohl ordentlich ins Schwitzen. Der Promi-Spross stellte am Dienstag sein neues Business Cloud23 vor – eine Marke für scharfe Soßen. Seine Herzdame Nicola Peltz-Beckham (29) findet auf Instagram rührende Worte für den aufstrebenden Koch. "Ich kann nicht glauben, dass heute der Tag ist, ich bin so unglaublich stolz auf dich, Baby", kommentiert sie ihren Beitrag und schwärmt weiter: "Zu sehen, wie du Cloud23 zum Leben erweckst, war für mich etwas ganz Besonderes. Du hast so hart daran gearbeitet und ich bin so glücklich, dass die Leute es endlich probieren dürfen."

Über sein Business äußert Brooklyn sich selbst total begeistert auf der Plattform: "Cloud23: eine scharfe Soße, bei der sich Innovation und Tradition in perfekter Harmonie treffen." Der Jungunternehmer wolle mit dem Produkt seine Leidenschaft für kulinarische Entdeckungen und die Freude, in der Küche etwas Leckeres zu zaubern, verbinden. Für satte 32 Euro pro Doppelpack können Soßenfans aus den zwei Geschmacksrichtungen Hot Habanero und Sweet Jalapeno wählen. Eine Reihe von Bekleidungsartikeln, kreiert von David Beckhams (49) Sohn höchstpersönlich, sorgt darüber hinaus für scharfe Looks in der Küche.

Brooklyn scheint happy darüber zu sein, wieder den Kochlöffel schwingen zu können. Im August brach sich der 25-Jährige nämlich die Schulter. Auf der Plattform teilte er ein Selfie aus dem Klinikbett. "Ich habe mir die Schulter gebrochen", schrieb der Sohn von David und Victoria Beckham (50) und fügte hinzu: "Aber alles ist gut, weil ich Nicola Peltz-Beckham habe, die sich um mich kümmert, ich liebe dich, Baby." Genauere Details zu seinem Unfall gab er nicht preis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige