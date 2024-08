Brooklyn Beckham mit schwerer Schulterverletzung in Klinik

Was ist Brooklyn Peltz-Beckham zugestoßen? Der Fußballer-Sprössling meldet sich aus dem Krankenhaus – auf Instagram teilt er ein Selfie aus dem Klinikbett. "Ich habe mir die Schulter gebrochen", schreibt der 25-Jährige und fügt hinzu: "Aber alles ist gut, weil ich Nicola Peltz-Beckham habe, die sich um mich kümmert, ich liebe dich, Baby." Es scheint, als sei er trotz schwerer Verletzung schon wieder ganz gut gelaunt – genauere Details zu seinem Unfall gibt er aber noch nicht preis.

Obwohl der älteste Sohn von Victoria Beckham (50) und David Beckham (49) schon wieder in die Kamera lächeln kann, reagieren seine Fans besorgt in den Kommentaren. "Wie hast du das angestellt?", will ein User wissen. Andere schicken dem ehemaligen Model Genesungswünsche: "Ich hoffe, dass du dich schnell wieder erholst. Das hatte ich auch schon mal – das ist brutal! Gute Besserung", leidet ein weiterer Nutzer mit dem Prominachwuchs.

Brooklyn (25) und seine Frau Nicola mussten vor wenigen Wochen bereits einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Ende Juni verstarb ihre geliebte Hündin Nala ganz plötzlich nach ihrem Aufenthalt in einem Hundesalon. Ein Verlust, der für das junge Ehepaar nur schwer zu ertragen war. "Das war der schwerste Monat meines Lebens", schrieb die Schauspielerin in einem emotionalen Statement auf Instagram, als sie ihre Fans über den Verlust der beiden informierte.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham im August 2024

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

