So sehr macht Zendaya der Ruhm um ihre Person zu schaffen

Ob in Spiderman, Euphoria oder Dune – Zendaya (28) ist eine der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Laut Deadline soll die US-Amerikanerin allerdings mit dem Ruhm um ihre Person hadern. Bei der "For Your Consideration"-Vorführung des Films "Dune: Part Two" gestand der Hollywoodstar am Wochenende in New York: "Ich habe oft das Gefühl, dass ich für den Ruhm nicht geeignet bin", und führte weiter aus: "Ich liebe meinen Job, ich bin so dankbar dafür. Ich liebe die Arbeit, ich liebe es, am Set zu sein und ich liebe Momente wie diesen, aber ich habe oft Angst vor diesem Teil der Arbeit."

Zendaya erklärte, dass sie als introvertierte Person aufgewachsen sei und verriet weiter: "Ich war schon immer ein schüchternes Kind und daher kommt es mir so unnatürlich vor, im Mittelpunkt zu stehen – das ist ein Grund dafür, weshalb Mode für mich wichtig wurde. Sie wurde wie eine Rüstung, um vorzugeben, dass ich rausgehe und meinen Job mache." Schließlich gestand die 28-Jährige, in einem zwiespältigen Verhältnis zum Ruhm zu stehen, denn zunächst wolle sie als Mensch wahrgenommen werden. "Ich möchte einfach nur ein Mensch sein, und die Leute sollen mich zuerst als solchen sehen. Ich weiß nicht, ob ich den Ruhm will oder damit umgehen kann. Manche Leute genießen die Macht, die damit einhergeht, aber ich weiß nicht, ob das etwas für mich ist", schilderte der "The Greatest Showman"-Star.

Der große Durchbruch gelang Zendaya mit ihrer ikonischen Rolle als Rue in "Euphoria". Für ihre schauspielerische Leistung in der Serie wurde sie sogar mit einem Emmy Award in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" in einer Dramaserie ausgezeichnet. Wie unter anderem Quotenmeter berichtete, kündigte die HBO-Drama-Chefin Francesca Orsi bereits den Start der Dreharbeiten für Staffel drei im kommenden Januar an. In einem Statement verriet sie: "Ich bin begeistert, dass wir bereit sind, im Januar mit der Produktion von 'Euphoria' zu beginnen. [...] Wir freuen uns darauf, diese neue Staffel von 'Euphoria' für die Fans zum Leben zu erwecken." Zendaya soll dafür natürlich wieder mit ins Boot geholt werden.

Getty Images Zendaya auf der Met Gala 2024

OConnor / AFF-USA.com / MEGA Der Cast von "Euphoria" im April 2022

