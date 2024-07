Mit Zendaya? Dritte "Euphoria"-Staffel wurde bestätigt!

Es ist offiziell: Die Dreharbeiten der dritten Staffel Euphoria werden im Januar 2025 starten! Das bestätigt nun HBO-Drama-Chefin Francesca Orsi, wie unter anderem Quotenmeter berichtet: "Ich bin begeistert, dass wir bereit sind, im Januar mit der Produktion von 'Euphoria' zu beginnen.[...] Wir freuen uns darauf, diese neue Staffel von 'Euphoria' für die Fans zum Leben zu erwecken." Und es gibt noch mehr Grund zur Freude: Zendaya (27) soll in der kommenden Staffel natürlich auch wieder mit an Bord sein!

Neben ihr werden die Zuschauer nach Informationen des Newsportals auch weitere bekannte Gesichter in der neuen Staffel wiedersehen, darunter Sydney Sweeney (26) als Cassie und Hunter Schafer als Jules. Auch Jacob Elordi (27) als Nate Jacobs und Alexa Demie (33) als Maddy Perez werden wohl mit von der Partie sein. In dem Statement der HBO-Chefin hieß es über den Cast lediglich: "Wir könnten nicht glücklicher über unsere kreative Partnerschaft mit Sam und dieser unglaublichen Besetzung sein."

Eigentlich hätten die Dreharbeiten zu der dritten Staffel schon 2023 beginnen sollen. Immer wieder wurden diese jedoch aufgrund von Autorenstreiks in Hollywood verschoben. Bevor die Dreharbeiten nun durch den HBO-Drama-Boss bestätigt wurden, deutete bereits Sydney an, dass das Warten bald ein Ende haben wird. In einem Interview im März dieses Jahres verriet die Schauspielerin gegenüber MTV, dass die Dreharbeiten demnächst losgehen würden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Euphoria" im April 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch, dass Zendaya in der dritten Staffel mit von der Partie sein soll? Ja, sie ist eine tolle Schauspielerin! Na ja, ich hätte ein wenig Abwechslung im Cast besser gefunden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de