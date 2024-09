Gender-Reveal ohne den Vater: Charlotte Dawson erklärt sich

Charlotte Dawson (31) rechtfertigt die Abwesenheit ihres Verlobten Matt Sarsfield bei der Verkündung des Babygeschlechts: "Ich habe Matthew gebeten, in dem Video mitzuspielen, da es seine Tochter ist, aber er wollte nicht", betont die britische Ex on the Beach-Bekanntheit unter dem Gender-Reveal-Video auf Instagram und ergänzt: "Bevor mir die Leute an die Gurgel springen und sagen, wo er ist und dass es auch sein Kind ist."

Die 31-Jährige verkündete diese Woche in ihrem Podcast "Naughty Corner", dass ihr drittes Kind ein Mädchen werden wird. Zusätzlich veröffentlichte sie vor wenigen Stunden einen niedlichen Clip auf Social Media, in dem sie sich gemeinsam mit ihren beiden kleinen Jungs über den weiblichen Nachwuchs freut. "Wie wir alle wissen, habe ich mir schon immer ein Mädchen gewünscht und ich hätte nie gedacht, dass ich es bekommen würde. Ich bin absolut überglücklich und fühle mich extrem gesegnet", schrieb sie unter den Beitrag. Dabei war ihr Verlobter und Vater des Kindes allerdings nicht in dem Video zu sehen.

Das Paar macht derzeit eine schwere Zeit durch. Vor wenigen Wochen entdeckte Charlotte anzügliche Nachrichten, die Matt heimlich an andere Frauen geschickt hat. Mittlerweile gestand die Schwangere, dass es zwischen ihr und dem Rugby-Spieler schon länger kriselt. "Wir haben eigentlich eine gute Beziehung, aber wir hatten in den letzten zwei Jahren keine gute Beziehung, aber das ist keine Entschuldigung", erklärte sie in ihrem Podcast.

ActionPress / Backgrid Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Getty Images Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Matt Sarsfield

