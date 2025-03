Charlotte Dawson glänzt beim Fotoshooting kurz vor Geburt

Charlotte Dawson (32), die durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Ex On The Beach" bekannt wurde, hat auf Instagram eindrucksvolle Aufnahmen von einem glamourösen Schwangerschaftsfotoshooting geteilt. Die Influencerin, die aktuell ihr drittes Kind erwartet, posierte nur wenige Tage vor ihrem errechneten Geburtstermin in einem rosa Mesh-Outfit, während sie umgeben von Rosen war. In den Bildern hält Charlotte eine einzelne Rose in der Hand, während ihr Babybauch perfekt in Szene gesetzt wird. Die Fotos, die bereits im letzten Monat aufgenommen wurden, zeigen Charlotte in einer märchenhaften Inszenierung – mit welligem Haar und einem makellosen Make-up. Doch danach gewährte sie den Fans auch einen bodenständigeren Einblick, als sie ein ungeschminktes Selfie aus ihrem Kleiderschrank postete.

Charlotte, die sich mit Verlobtem Matt Sarsfield bereits über zwei Söhne – Noah und Jude – freuen durfte, erwartet diesmal ein Mädchen. Wie The Sun berichtet, sind ihre sozialen Medien derzeit voll von Updates zur Schwangerschaft, inklusive eines möglichen Hinweises auf den Namen ihres ungeborenen Kindes. In einem Video, das sie vor Kurzem postete, nannte ihr zweijähriger Sohn Noah die Namen "Gigi" und "Penelope" und brachte damit die Fans dazu, zu spekulieren, ob einer dieser Namen für das Baby infrage kommen könnte. Ihre Follower zeigten sich begeistert von der Interaktion zwischen Charlotte und ihrem Sohn, während sie weiter auf Neuigkeiten zum Baby warteten. Auf ihrem Instagram-Profil verriet die werdende Mutter außerdem, dass sie regelmäßig Rückenschmerzen habe und oft das Gefühl habe, die Wehen könnten jeden Moment beginnen.

Bekannt für ihre offene und humorvolle Art hat Charlotte Dawson keine Scheu, ihre Follower hautnah an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Mit Matt Sarsfield ist sie seit mehreren Jahren verlobt, die beiden teilen gerne intime Einblicke ihres Familienalltags auf Social Media. Charlottes Fans schätzen besonders ihren Mix aus Glamour und Bodenständigkeit, da sie immer wieder zeigt, dass auch das Leben von Prominenten nicht perfekt ist. Ihre Schwangerschafts-Fotoshooting-Serie reiht sich in ihre bisherigen Updates mit charmanten Schnappschüssen ein, wobei sie stets darauf bedacht ist, auch die Herausforderungen einer Schwangerschaft zu thematisieren.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihren Kids, Dezember 2024

Bob Grey / BACKGRID Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

