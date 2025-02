Charlotte Dawsons Sohn verrät versehentlich den Babynamen

Charlotte Dawson (32) wollte ihren Fans eigentlich nur ein Schwangerschaftsupdate geben – doch ihr Sohnemann Noah plauderte dabei glatt ein kleines Geheimnis aus. In einem Instagram-Video steht die hochschwangere "Love Squad"-Bekanntheit in ihrem Ankleidezimmer und berichtet von ihren Wehwehchen, als der Vierjährige einwirft: "Du wirst Gigi, Penelope, Jude, mich und Papa haben." Fans sind sich seitdem sicher, dass die Britin ihren zukünftigen Nachwuchs Penelope oder Gigi nennen wird, denn Jude ist der jüngste Sohn des Realitystars. Die anderen beiden Namen gehören bislang zu keinem anderen Familienmitglied.

In dem Clip stellt Charlotte auch ihren beachtlichen Babybauch zur Schau. In ihrer 36. Schwangerschaftswoche ragt ihre Körpermitte weit über ihren Hosenbund hinaus. Für ihre Offenheit mit ihrem Körper hat sie schon einige Hasskommentare abbekommen, doch die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin schämt sich nicht. "Ich weiß, dass es einige von euch hassen, mich halb nackt mit meiner Babykugel zu sehen, aber es ist mir egal, was ihr denkt", stellte die Influencerin klar.

Die Schwangerschaft verlief für Charlotte nicht immer leicht – vor allem nicht nach einer turbulenten Zeit in ihrer Beziehung. Ihr Verlobter Matt Sarsfield hatte einer anderen Frau anzügliche Nachrichten geschickt, woraufhin die werdende Dreifachmama im vergangenen Sommer eine Trennung ankündigte. Inzwischen sind die beiden allerdings wieder vereint. Gegenüber The Sun machte die 32-Jährige im Dezember deutlich: "Das Vertrauen ist massiv geschwunden. Es war sehr schwierig, aber die Liebe ist immer noch da und das ist das Wichtigste."

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Dezember 2024

Getty Images TV-Bekanntheit Charlotte Dawson mit ihrem Partner Matt Sarsfield

