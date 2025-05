Finanzielle Krise? Charlotte Dawson muss Firma liquidieren

Charlotte Dawson (32), bekannt aus der Welt der Reality-TV-Shows, steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Ihre Firma Dawsylicious, die auf den Großhandel mit Kleidung und Schuhen spezialisiert war, musste laut Daily Mail aufgrund eines Steuerbescheids über 104.000 Euro Insolvenz anmelden. Charlotte, die das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield gegründet hatte, gerät dadurch in eine schwierige finanzielle Lage. Das Paar, das erst im März sein drittes Kind willkommen hieß, hat somit schwere berufliche Herausforderungen zu bewältigen.

Die Probleme bei Dawsylicious scheinen sich schon länger angebahnt zu haben. Laut Dokumenten, die dem Magazin vorliegen, war das Geschäft seit Mai 2020 aktiv, hatte jedoch in den letzten Jahren wiederholt mit Mahnungen und Fristen zu kämpfen. So wurden beispielsweise die fälligen Abschlüsse und Bestätigungen nicht rechtzeitig eingereicht. Obwohl Dawsylicious über rund 18.000 Euro an Vermögenswerten verfügt, bleibt ein Defizit von etwa 87.500 Euro offen. Neben Dawsylicious betreibt Charlotte auch eine eigene Marke für Selbstbräuner, Dawsylicious Tanning, welche von der aktuellen Lage nicht betroffen zu sein scheint.

Privat hat die Schauspielerin in jüngster Zeit ebenfalls dunkle Wolken durchlebt. Nach einem Sexting-Skandal rund um Matt im letzten Jahr sprach das Paar offen über seine Beziehungsprobleme und den Weg zurück zur Normalität. In ihrem Podcast "The Naughty Corner" zeigte Matt sich emotional reumütig und gestand, dass er seinen Fehler zutiefst bedauert. Charlotte erklärte, wie wichtig Ehrlichkeit und Kommunikation für sie sind. Trotz aller Schwierigkeiten will das Paar füreinander und für die Familie kämpfen. Die drei gemeinsamen Kinder, Noah, Jude und die jüngste Tochter Gigi, bleiben für die beiden der zentrale Anker in stürmischen Zeiten.

Instagram / charlottedawsy Realitystar Charlotte Dawson mit ihrem Partner Matt und ihrer Tochter, Mai 2025

Instagram / charlottedawsy Realitystar Charlotte Crosby mit ihren drei Kindern, Mai 2025

