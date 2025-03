Ein Mädchen: Charlotte Dawson begrüßt ihr Baby auf der Welt

Charlotte Dawson (32) und ihr Partner Matthew Sarsfield sind erneut Eltern geworden. Die Reality-TV-Darstellerin brachte am Samstagabend ihr drittes Kind, eine kleine Tochter, zur Welt – diese freudige Nachricht teilt Matt prompt über Instagram mit ihren Fans. "Ich bin so, so stolz", schreibt er zu einer Aufnahme, die Charlotte mit dem Neugeborenen im Arm zeigt. Der stolze Dreifach-Papa fügt hinzu: "Unser Mädchen ist gesund und munter."

Bereits vor Wochen hatte Charlotte in ihrem Podcast "My Naughty Corner" das Geschlecht bekanntgegeben und voller Freude verkündet: "Endlich, es ist ein Mädchen! Ich bekomme meine kleine Prinzessin." Die Britin ist bereits Mutter von dem vierjährigen Noah und dem 18 Monate alten Jude. Noah war es auch, der seiner Mama kürzlich einen Strich durch die Rechnung machte und die möglichen Namen für sein kleines Schwesterchen ausplauderte. In einem Video in den sozialen Medien erzählte er, dass "Gigi oder Penelope" bald zu ihrer Familie gehören werden.

Die letzten Monate verliefen für Charlotte jedoch alles andere als ruhig. Im August wurde bekannt, dass Matt in eine Sexting-Kontroverse verwickelt war, was ihrer Beziehung erheblich zusetzte. Charlotte sprach in ihrem Podcast offen über die Situation: "Ich habe die Nachrichten gesehen – es war nicht einfach, das zu verarbeiten." Trotz des Schocks teilte das Paar wenig später überraschend mit, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Inzwischen scheint sich ihre Beziehungskrise wieder gelegt zu haben.

Instagram / makesscentsss Charlotte Dawson und ihre Tochter im März 2025

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihren Kids, Dezember 2024

