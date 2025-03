Also doch: Charlotte Dawson bestätigt Namen ihrer Tochter

Charlotte Dawson (32) schwebt im Babyglück. Am Internationalen Frauentag kam ihr drittes Kind auf die Welt – ein Mädchen namens Gigi. Aufmerksame Fans des Realitystars sind von diesem Namen nicht überrascht. Bereits im Februar hatte ein Instagram-Video von ihrem Sohn Noah für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin sprach der Vierjährige freudig über seine Familie und plauderte aus: "Du wirst Gigi, Penelope, Jude, mich und Papa haben." Viele Zuschauer vermuteten, dass der baldige Nachwuchs deshalb Gigi oder Penelope heißen würde. Nach der Geburt bestätigte die Britin diese Spekulation nun im Netz. "Meine Lieben, ich bin so aufgeregt, euch allen unser kleines Mädchen vorzustellen: Gigi Dawson Sarsfield", berichtete die Dreifachmama.

Die Schwangerschaft war für die Ex on the Beach-Bekanntheit nicht immer leicht. Im Januar gestand sie ihren Fans auf Social Media: "Ich fühle mich einfach sehr erschöpft und niedergeschlagen. Aber es ist okay, solche Tage zu haben. Ich wollte den Januar mit einem Hoch beginnen, aber das ist mir bisher nicht gelungen." Die Verlobte von Matthew Sarsfield war damals besorgt darüber, wie sie ihren Familienalltag mit Noah, dem 18 Monate alten Jude und einem Neugeborenen meistern würde.

Auch in Matthew und Charlottes Beziehung kriselte es zuletzt. Dem Rugbyspieler wurde im vergangenen Jahr vorgeworfen, sexuelle Nachrichten an andere Frauen verschickt zu haben. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung sind der Athlet und die 32-Jährige nun wieder ein Paar und fiebern ihrer Hochzeit entgegen. "Matthew will einfach nur nach [Las] Vegas abhauen. Ich sage: Nein, ich will das Märchen. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich heiraten", verriet die Brünette im November gegenüber The Sun.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Söhnen, Dezember 2024

Instagram / charlottedawsy Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson mit ihrer Tochter Gigi

