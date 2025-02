Charlotte Dawson und Matt Sarsfield meistern Beziehungskrise

Charlotte Dawson (32) und ihr Verlobter Matt Sarsfield erleben nach einem turbulenten Jahr einen Neuanfang. Die Reality-TV-Darstellerin, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, sprach in einem Interview offen über die schwierige Phase, die das Paar durchlebt hat. Der Grund für die Krise: Matt war im Sommer durch anzügliche Nachrichten an eine andere Frau aufgefallen, woraufhin zeitweise sogar eine Trennung im Raum gestanden hatte. Doch inzwischen ist die Beziehung stark genug, um gemeinsam wieder aufs Familienglück zu blicken. "Es war viel letztes Jahr, aber wir nehmen uns jetzt bewusst Zeit füreinander", verriet Charlotte gegenüber MailOnline. Besonders die Vorfreude auf ihre erste gemeinsame Tochter stärkt ihre Bindung.

Seit dem Vorfall würden Charlotte und Matt aktiv daran arbeiten, ihre Beziehung zu verbessern. Therapie und regelmäßige Date-Nights würden dem Paar helfen, das Vertrauen wieder aufzubauen. Für den Valentinstag habe sich Matt etwas Besonderes ausgedacht – da Charlotte jeden Moment in den Wehen liegen könnte, sei jedoch nichts Großes geplant. "Rosen sind meine Lieblingsblumen, und Matt peppt sie immer ein bisschen auf, weil ich Glitzer mag", erzählte sie lachend. Die werdende Mutter erleichterte ihrem Verlobten auch die Planung und erzählte, dass sie bereits Rosenblüten für ein romantisches Bad vorbereitet habe: "Ich gebe sie ihm einfach und sage: 'Du weißt, was zu tun ist!'"

Schon in der Vergangenheit waren Charlottes Beziehungsentscheidungen oft Thema in den sozialen Medien. Nach dem Sexting-Skandal hatte sie die Kritik vieler Follower auf sich gezogen, als bekannt wurde, dass sie Matt eine zweite Chance gegeben hatte. Doch Charlotte betonte immer wieder, dass Liebe und Vergebung zentrale Pfeiler für sie seien. Das Paar ist seit 2020 verlobt und zieht bereits zwei Söhne, Noah und Jude, groß. Die öffentliche Entschuldigung in ihrem Podcast "The Naughty Corner" war für Matt ein wichtiger Schritt gewesen. Charlotte erklärte dazu: "Es war mutig von ihm, so offen zu sein, und ich glaube, das war das Beste für uns – und vielleicht auch für andere Paare." Die werdende Dreifach-Mama unterstrich, dass Beziehungen nicht immer glatt verlaufen würden und ehrlich darüber zu sprechen, wahre Stärke zeige.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihren Kids, Dezember 2024

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Söhnen, Dezember 2024

