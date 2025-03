Charlotte Dawson zeigt After-Baby-Body kurz nach Geburt

Realitystar Charlotte Dawson (32) ist überglücklich über die Geburt ihrer dritten Tochter. Die kleine Gigi Dawson Sarsfield erblickte am Samstag, dem 8. März, das Licht der Welt – ein ganz besonderes Datum, an dem auch der Internationale Frauentag gefeiert wird. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Matthew Sarsfield zelebrierte Charlotte die Ankunft ihres ersten Mädchens, nachdem sie bereits stolze Eltern von Söhnchen Noah und dem 18 Monate alten Jude sind. Auf Instagram zeigte sie ihren Fans nun ganz unverblümt, wie sie kurz nach der Geburt ihrer Tochter aussieht: "Ich sehe immer noch aus, als wäre ich schwanger, aber ich liebe jede Minute davon", schwärmte Charlotte.

Nur wenige Tage nach der Geburt begeisterte die 32-Jährige ihre Fans mit ungeschönten Einblicken in ihr Leben als frischgebackene Mama. In ihrem Instagram-Post dokumentierte Charlotte, wie sie sowohl den Alltag mit Baby als auch die Herausforderungen der postpartalen Phase meistert. Gekleidet in Still-BH und mit Blick auf ihre "Tigerstreifen", wie sie ihre Schwangerschaftsstreifen liebevoll nennt, hielt sie Baby Gigi in den Armen. Sie scherzte offen über die Tatsache, dass sie selbst noch Windeln trage. Ihre Fans lobten sie für ihre Ehrlichkeit und erklärten, wie ermutigend es sei, eine so authentische Seite des Mutterseins zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Charlotte mit ihrer bodenständigen Art begeistert. Die junge Mutter hat sich in den vergangenen Jahren als Influencerin einen Namen gemacht, die auf Social Media nicht nur die schönen Momente, sondern auch die Herausforderungen ihres Alltags teilt. Mit ihrem Partner Matthew bildet sie seit Jahren ein starkes Team, und die Geburt von Gigi ist der neueste Meilenstein ihres Familienlebens. Charlottes Mutter Tracy war ebenfalls Teil dieses wertvollen Moments und konnte ihre Enkelin direkt nach der Geburt in den Armen halten. Ganz in Charlottes Stil wurde Gigi mit einem personalisierten Stoffhasen begrüßt – ein Symbol dafür, wie sehr diese Ankunft gefeiert wird.

Instagram / charlottedawsy Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson mit ihrer Tochter Gigi

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihren Kids, Dezember 2024

