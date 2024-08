In Charlotte Dawsons Beziehung kriselte es schon länger

Charlotte Dawson (31) gibt zu, dass ihre Beziehung mit Matt Sarsfield schon seit zwei Jahren schwierig ist. Die Beziehung der beiden steht derzeit auf der Kippe, da der Rugby-Spieler einer Frau anzügliche Nachrichten gesendet hat. In dem Podcast "Naughty Corner" spricht die britische Ex on the Beach-Bekanntheit nun ehrlich über die Krise, in der das Paar steckt: "Wir haben eine gute Beziehung, aber wir hatten in den letzten zwei Jahren keine gute Beziehung, aber das ist keine Entschuldigung."

Das Verhältnis der beiden wurde nach der Geburt ihres zweiten Sohnes Noah im Jahr 2021 auf die Probe gestellt. "Ich habe etwa ein Jahr lang einen Groll gehegt, denn es ist hart, ich renne die ganze Zeit herum und arbeite – ich bin gestresst, bade [die Kinder] und er ist natürlich ins Fitnessstudio gegangen", erzählt der Reality-TV-Star und ergänzt: "Ihr Leben ändert sich nicht, das Leben der Männer ändert sich überhaupt nicht. […] Männer sind einfach nicht so gestresst, weil sie die schöne Zeit mit den Kindern haben."

Ob sich Charlotte und Matt trennen werden, steht noch nicht fest. In dem gleichen Podcast schüttete die 31-Jährige ihr Herz aus und verriet unter Tränen, wie sie aktuell zu der Beziehung steht: "Es ist so schwer. Egal, welche Entscheidung ich treffe, die Leute haben eine Meinung dazu. [...] Ich weiß nicht, warum er es getan hat, er hat doch alles." Die beiden gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben und sind Eltern der Söhne Noah und Jude. Seit Anfang des Monats stecken sie allerdings in einer tiefen Liebeskrise.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Kindern und ihrem Partner im Juli 2023

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, britische Reality-TV-Bekanntheit

