Süße Momente: Khloé Kardashian postet Erinnerungen mit True

Khloé Kardashian (40) ist vor sechs Jahren erstmals Mama geworden. Seitdem ist sie ganz vernarrt in ihre Tochter True Thompson (6) – wie der The Kardashians-Star jetzt auch erneut auf Instagram beweist. In ihrer Story nimmt sie ihre Follower mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit: Sie veröffentlicht einen Clip, der verschiedene niedliche Momente des Mutter-Tochter-Duos zeigt, wie unter anderem die ersten Schritte der Kleinen. "Das Mädchen, das mich zur Mami machte", schreibt sie zu dem Videozusammenschnitt.

Neben herzerwärmenden Szenen gewährt die Schwester von Kim Kardashian (43) aber auch einen Einblick in die lustigen Momente mit True. So ist die mittlerweile Sechsjährige beispielsweise in jüngerem Alter beim Spielen mit dem Lippenstift ihrer Mama zu sehen sowie Khloé, die in einem Privatjet mit ihrer Tochter auf dem Rücken Push-ups macht. Die Aufnahmen lassen vermuten, dass die 40-Jährige sich derzeit nostalgisch fühlt: Ihr Nachwuchs wurde nämlich erst kürzlich eingeschult.

Neben True ist die berühmte Kardashian-Schwester auch noch Mama ihres Sohns Tatum (2). Ihre beiden Kids bekam sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33), mit dem sie sechs Jahre lang einige Höhen und Tiefen durchmachte. Bereits zur Geburt ihrer Tochter gelangten Aufnahmen an die Öffentlichkeit, die bewiesen, dass der Basketballspieler Khloé untreu gewesen war. Nach seinem Fehltritt gab sie ihm noch weitere Chancen – jedoch ging er ihr weitere Male fremd und zeugte sogar ein Kind mit seiner Affäre Maralee Nichols.

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und True Thompson, Juni 2019

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seinen Kids Tatum und True, August 2024

