Khloé Kardashian emotional wegen Tochter Trues Einschulung

Khloé Kardashians (40) Tochter True (6) ist ganz schön groß geworden – der gemeinsame Nachwuchs des Reality-TV-Stars und Basketball-Spieler Tristan Thompson (33) kommt nämlich in die Schule. Und wie Khloé in einem neuen Beitrag auf Instagram zugibt, scheint dies eine Achterbahn der Gefühle bei ihr auszulösen. "Erste Klasse! True, ich bin so stolz auf dich! Ich weiß, dass du das unglaublichste Jahr vor dir haben wirst. Ich könnte nicht glücklicher für dich sein, mein Engel", schreibt sie zu einer Reihe an Bildern mit ihrer Tochter und Sohn Tatum (2). Sie ergänzt: "Mir geht es nicht gut, aber ich werde es bis zur Abholzeit auf die Reihe kriegen."

Die dritte Tochter von Kris Jenner (68) offenbarte bereits vor wenigen Tagen, dass es ihr schwerfalle, die Tatsache zu verarbeiten, dass True eingeschult wird. "Ich habe das unbestreitbare Gefühl, dass ich mit jedem Tag, der vergeht, einen Teil von ihr verliere. Die kleinen Teile von dem, was sie einmal war, werden durch neue Teile ersetzt, die die nächste kleine erstaunliche Person ausmachen, die sie werden wird", erklärte sie auf Snapchat. Die Zeit vergehe viel zu schnell – jedoch erinnere sie Trues Einschulung daran, jeden Moment "voll und ganz zu genießen und alles aufzusaugen."

Dass sie dies in die Tat umsetzt, bewies die 40-Jährige erst kürzlich, als sie einen der letzten freien Tage ihrer Kleinen mit einem Ausflug in die Universal Studios in Los Angeles verbrachte. Zusammen mit True und Kim Kardashians (43) jüngstem Nachwuchs Chicago fuhr Khloé zahlreiche Fahrgeschäfte, wie beispielsweise die Harry Potter- oder die Jurassic Park-Achterbahn. Dabei entstanden einige Schnappschüsse, auf denen das Trio ein breites Grinsen im Gesicht hatte – was deutlich zeigte, dass sie wohl eine Menge Spaß in dem Freizeitpark hatten.

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im Dezember 2023

Snorlax/MEGA Chicago West, Khloé Kardashian und True Thompson im August 2024

