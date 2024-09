"Ich bereue dich": Cardi B schießt gegen Noch-Ehemann Offset

Cardi B (31) und Offset (32) tragen ihren Ehestreit weiterhin öffentlich aus. Im August gab die Rapperin ihre erneute Trennung bekannt, auf die viele Affärengerüchte folgten. In einem Instagram-Live wird die "I Like It"-Interpretin nun sehr deutlich und wendet sich direkt an ihren Ex. "Ich bin zu viel Frau für dich. Und ich bin immer zu gut für dich gewesen", lässt sie das Migos-Mitglied wissen. Zwischen den zwei Hip-Hop-Stars scheint es dieses Mal endgültig vorbei zu sein: "Ich danke dir für meine Kinder. Alle drei, ich bereue keins von ihnen. Aber ich bereue dich."

Der "Bad And Boujee"-Interpret soll während ihrer Beziehung mehrere Affären gehabt haben. In dem Livestream stellt Cardi klar, dass sie davon aber nicht mehr wissen will. "Nichts überrascht mich mehr. Du hast alles gemacht, also ist es mir wirklich egal", erklärt sie. Momentan versuche der Familienvater sie eifersüchtig zu machen, indem er sie mit SMS bombardiere. Doch die New Yorkerin habe kein Interesse an einem Liebescomeback.

Statt auf ihre On-off-Beziehung will sich Cardi auf ihre drei Kinder konzentrieren. Erst vor wenigen Wochen kam ihre jüngste Tochter zur Welt. Diese Nachricht teilte die Musikerin ihren Fans mit mehreren Schnappschüssen auf Social Media mit. Darauf präsentiert sie ihr neugeborenes Baby und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Auch Offset, der Vater der Kleinen, ist auf einem Bild zu sehen, wie er seinen Nachwuchs hält und ihn stolz anschaut. Den Namen des Sprösslings haben die frischgebackenen Dreifacheltern bis jetzt noch nicht verraten.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Offset mit seinen drei Kindern, September 2024

