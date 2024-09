Bilder aus dem Krankenhaus: Cardi Bs Baby ist auf der Welt

Cardi Bs (31) Familie ist um ein weiteres Mitglied gewachsen! Die US-amerikanische Rapperin verkündet jetzt voller Stolz die Geburt ihres dritten Kindes auf ihrem Instagram-Profil. Sie veröffentlicht mehrere Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Baby im Krankenhaus zu sehen ist. "Das schönste kleine Ding", schwärmt die "I Like It"-Interpretin und verrät das Geburtsdatum ihrer Tochter: "7. September 2024". Genauere Details wie den Namen behält sie bislang aber noch für sich.

In der Kommentarspalte melden sich schon kurz nach der Veröffentlichung des Beitrags zahlreiche Supporter mit Glückwünschen zu Wort. "Es ist unmöglich, dass du kurz nach der Geburt so gut aussiehst. Glückwunsch, du Schöne", "Herzlichen Glückwunsch an dich und deine Familie" oder auch "Willkommen auf der Welt, Babygirl", schwärmen beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

Für Cardi ist es bereits das dritte Kind. Mit ihrem Ex Offset (32) durfte sie bereits eine Tochter namens Kulture Kiari Cephus und den Sohnemann Wave Set Cephus auf der Welt begrüßen. In Sachen Liebe machte die Musikerin aber ein regelrechtes Auf und Ab durch. Anfang August reichte Cardi die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann ein.

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

