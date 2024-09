Peter Zwegat (†74) und seine Ehefrau waren 20 Jahre ein Paar

Peter Zwegat (✝74) ist verstorben. Beruflich war er vor allem durch die Sendung "Raus aus den Schulden" bekannt, wo er sich großer Beliebtheit erfreute. Privat befand sich der Schuldnerberater über 20 Jahre in einer glücklichen Beziehung mit seiner Frau Liane Scholze. Bevor sie den Bund der Ehe eingingen, seien die beiden bereits viele Jahre zusammen gewesen, wie der Finanzexperte in einem Interview 2008 der Bild verriet: "Wir leben in wilder Ehe. Und wir sind so sehr glücklich." Seine Frau Liane habe, was eine Hochzeit betrifft, aber erst gezögert: "Er hatte mich vorher gefühlte tausendmal gefragt und irgendwann habe ich dann 'Ja' gesagt und darauf bestanden, dass wir nicht in Deutschland heiraten und zu einem Termin, an dem uns sowieso keiner glaubt, dass wir da heiraten. Wir haben es nur wenigen verraten", erzählte sie damals. Die Hochzeit fand am 25. Dezember 2011 auf Sansibar statt.

2003 funkte es zwischen dem TV-Star und der Unternehmensberaterin. Eins verband Peter und Liane damals schon: "Vor allem, dass wir beide Kettenraucher sind. Wir haben den gleichen Rauch-Rhythmus", witzelte Liane vor einigen Jahren gegenüber dem Magazin. Außerdem würden sie sich gut ergänzen, da sie eher hektisch sei und Peter hingegen ein "Ruhepol".

Vor wenigen Stunden gab RTL bekannt, dass der Schuldnerberater im Alter von 74 Jahren bereits im August verstarb. "Er wird uns als einzigartiger Experte und als Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden", betonte der Unterhaltungschef Markus Küttner. Die Beisetzung hat bereits stattgefunden.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Max Bertani Peter Zwegat und seine Frau Liane

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Peter Zwegat, Finanzexperte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige