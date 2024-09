Das sagen die Fans zum Tod von Schuldnerberater Peter Zwegat

Fans trauern um Peter Zwegat (74). Wie RTL berichtete, ist der "Raus aus den Schulden"-Star bereits am 9. August verstorben. Unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram werden viele traurige Stimmen laut. "Mein Beileid an seine Familie. Ich fand es immer toll, wie er beratungsresistenten Menschen helfen wollte", schreibt ein betroffener Leser und auch ein anderer meint: "Ruhe in Frieden. Er war so ein sympathischer Mensch, der vielen weitergeholfen hat". Eine weitere Nutzerin hebt hervor, was für einen guten Job der Schuldnerberater gemacht hat: "Gute Reise. Dank ihm habe ich mein Konto im Griff."

Sein jahrelanges Engagement für Menschen in Not unterstrich auch Markus Küttner, der Unterhaltungschef von RTL, in einem bewegenden Statement: "Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend."

Peter wurde durch die Sendung "Raus aus den Schulden" bekannt, die erstmals 2007 ausgestrahlt wurde. In den 140 Folgen griff er Menschen unter die Arme, die in eine finanzielle Notlage geraten waren. Der ausgebildete Verwaltungsbeamte und Sozialpädagoge setzte dabei alle Hebel in Bewegung, um seinen Klienten zu helfen – auch wenn er dafür die manchmal harte Worte fand.

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Stefan Gregorowius Peter Zwegat, Schuldenberater

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Stefan Gregorowius Peter Zwegat, TV-Star

Anzeige Anzeige