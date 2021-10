Stilianos Brusenbach ist das neue Gesicht von "Raus aus den Schulden"! Von 2007 bis 2015 war Peter Zwegat (71) als Schuldnerberater in der RTL-Sendung zu sehen. In der Show half der 71-Jährige Menschen, die einen Schuldenberg angehäuft haben, den sie alleine nicht mehr bewältigen können. Jetzt lief "Raus aus den Schulden" erstmals mit dem neuen Schuldnerberater Stilianos Brusenbach. Fans reagierten mit gemischten Gefühlen auf Peter Zwegats Ersatz!

Bei "Raus aus den Schulden" half Stilianos unter anderem Christian und Chantal Becks, die in Rheinland-Pfalz leben und Schulden von über 45.000 Euro haben. Briefe, die Mahnungen und Forderungen von Gläubigern enthalten, werden gar nicht erst geöffnet. "So viel Chaos habe ich noch nie erlebt", zeigt sich der Schuldnerberater entsetzt. Zuschauer müssen sich offenbar an das neue Gesicht erst einmal gewöhnen. "'Raus aus den Schulden' ohne Peter Zwegat – ohne mich!" und "Peter Zwegat bleibt ein Idol", taten Twitter-User ihre Meinung kund.

Eins steht fest: Stilianos muss sich offenbar als TV-Schuldnerberater erst noch etablieren. Doch dafür hat der gebürtige Grieche einige Folgen lang Zeit. Bereits vor dem Start der Sendung machte Stilianos deutlich, dass auch er großen Respekt davor habe, in Peter Zwegats Fußstapfen zu treten. "Die Sendung von Peter Zwegat kannte ich, da hatte RTL Geschichte geschrieben", sagte er im Interview mit der Bild-Zeitung.

