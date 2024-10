Peter Zwegats Witwe wollte seinen Tod nicht bekanntgeben

Peter Zwegat (✝74) verstarb dieses Jahr am 9. August im Alter von 74 Jahren. Den Tod des "Raus aus den Schulden"-Stars hielt seine Witwe Liane Scholze einige Zeit geheim. Im Gespräch mit Bild verrät sie nun, warum. "Mein Mann hat sein Privatleben sehr geschätzt", offenbart die 60-Jährige. Allerdings habe ein Bekannter gedroht, die traurige Neuigkeit auszuplaudern: "Damit wurde ich in Zugzwang gesetzt, dies nun selbst öffentlich bekannt zu geben", berichtet sie und ergänzt traurig: "Mit der Veröffentlichung am Montag und den zahlreichen Reaktionen ist Peter heute ein zweites Mal gestorben."

Der bekannte Schuldnerberater und seine Liebste waren ganze 21 Jahre ein Paar. Liane habe allerdings lange gezögert, bevor sie ihrem Peter das Jawort gab. "Er hatte mich vorher gefühlte tausendmal gefragt und irgendwann habe ich dann 'Ja' gesagt und darauf bestanden, dass wir nicht in Deutschland heiraten", plauderte sie 2008 gegenüber der Zeitung aus. Zu der Trauung kam es dann am 25. Dezember 2011 fernab der Öffentlichkeit auf Sansibar.

Das Ableben des 74-Jährigen versetzte die Fans des TV-Stars in tiefe Trauer. Auch Markus Küttner, der CEO von Peters Heimatsender RTL, teilte in einer Stellungnahme mit: "Er wird uns als einzigartiger Experte und als Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden." In dem Statement betont der Geschäftsführer, wie vielen Menschen der Finanzexperte mit seiner Arbeit unter die Arme greifen konnte: "Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend."

Anzeige Anzeige

Peter Zwegat mit seiner Ehefrau bei der Bertelsmann-Party 2017 in Berlin

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Stefan Gregorowius Peter Zwegat, TV-Star

Anzeige Anzeige