Plötzlicher Tod: Woran starb Schulden-Experte Peter Zwegat?

Am vergangenen Montag ist Peter Zwegat (✝74) unerwartet gestorben. Bisher ist kaum etwas zum Ableben des TV-Schuldnerberaters bekannt. Angaben seiner Frau Liane Scholze zufolge sei sein Tod jedoch "plötzlich" gewesen. Auf Nachfrage von Bild erklärte sie lediglich: "Weil ihm und mir die Privatsphäre wichtig sind/waren, kann ich Ihnen keine Auskunft über Erkrankungen geben." Fans hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder große Sorgen um den "Raus aus den Schulden"-Star gemacht, sogar über Krankheiten wurde spekuliert. Allerdings gab es aus seinem Umfeld, von ihm selbst und Gattin Liane stets Entwarnung. Ob Peter an ernsteren Erkrankungen litt, ist demnach nicht bekannt.

Anfang der Woche wurde Peters Tod durch RTL öffentlich. In einem Statement wandte sich Markus Küttner, Unterhaltungschef des Senders, an das Publikum. "Er wird uns als einzigartiger Experte und als Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden", hieß es. Peter sei vor allem für seine "außergewöhnliche Herzenswärme" und sein "unermüdliches Engagement als Schuldnerberater" bekannt. Der gebürtige Berliner wurde 74 Jahre alt und hinterlässt neben seiner Frau Liane auch zwei gemeinsame Kinder. Eine Beerdigung soll nur im engen Kreis stattfinden.

Fans im Netz zeigten sich schockiert über den plötzlichen Tod des so beliebten TV-Stars. Von 2007 bis 2015 begeisterte seine Sendung "Raus aus den Schulden" im Nachmittagsprogramm von RTL. Es folgten mehrere Sondersendungen und auch ein Promi-Special. Entsprechend groß war die Trauer der Zuschauer. "Ruhe in Frieden. Er war so ein sympathischer Mensch, der vielen weitergeholfen hat", schrieb ein User unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash. Andere Kommentare zeigen, dass Peter mit seinen Tipps in Sachen Geldbeutel nicht nur die Menschen im TV, sondern auch vor den Bildschirmen erreichte: "Gute Reise. Dank ihm habe ich mein Konto im Griff."

ActionPress/ Max Bertani Peter Zwegat und seine Frau Liane

Peter Zwegat zu Gast in der Talk-Show "Markus Lanz"

