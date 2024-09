"Raus aus den Schulden"-Star Peter Zwegat ist tot (†74)

Traurige Nachrichten aus der deutschen TV-Welt: Der berühmte Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot. Wie RTL nun berichtet, sei der "Raus aus den Schulden"-Star bereits am 9. August im Alter von 74 Jahren verstorben." Die Todesursache sowie weitere Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt gegeben worden. Der leidenschaftliche Schuldnerberater hinterlässt seine Ehefrau Liane Scholze, die er 2011 heiratete, sowie zwei Kinder. Die Beisetzung fand bereits im engsten Kreis statt.

Markus Küttner, der Unterhaltungschef des Senders, meldet sich bereits mit einem emotionalen Statement zum Ableben des TV-Stars zu Wort: "Er wird uns als einzigartiger Experte und als Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden." Des Weiteren hebt der Chef des TV-Senders Peters außergewöhnliche Herzenswärme sowie sein unermüdliches Engagement als Schuldnerberater hervor. Dazu schreibt er: "Peter Zwegat hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, war beeindruckend."

Peter wurde im Jahr 2007 als TV-Schuldnerberater der Sendung "Raus aus den Schulden" einem Millionenpublikum bekannt. Bis 2015, in insgesamt 140 Folgen sowie einigen Specials, half der gebürtige Berliner Menschen in Not aus der Schuldenfalle. Vor allem seine direkte Art sowie sein trockener Humor waren dabei einzigartig. Bis zu seinem Tod wohnte er mit seiner Frau in Berlin. Nach seiner TV-Karriere genoss er in der deutschen Hauptstadt seine Rente.

ActionPress/ Stefan Gregorowius Peter Zwegat, Schuldenberater

ActionPress/ Max Bertani Peter Zwegat und seine Frau Liane

