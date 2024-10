War Naddel der härteste Fall für Schuldenprofi Peter Zwegat?

In seiner Karriere als der wohl bekannteste TV-Schuldnerberater hat Peter Zwegat (✝74) so einigen hoffnungslos wirkenden Fällen geholfen, aus Finanzkrisen zurück in ihr Leben zu finden. An einem Fall soll er sich dabei besonders die Zähne ausgebissen haben: Nadja Abd el Farrag (59), auch bekannt als Naddel – die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (70). War sie sein härtester Fall? "Frau Abd el Farrag glich zu dem Zeitpunkt einem Obdachlosen. Sie hatte allerdings insgesamt eine bessere Ausgangssituation, da sie nicht unter einer Brücke am Bahnhof schlafen musste", beschrieb der Finanzexperte laut Bild den Zustand der TV-Bekanntheit.

Zu dem Zeitpunkt, als Peter der heute 59-Jährigen mit seiner Show "Raus aus den Schulden" zu Hilfe kam, lebte die Hamburgerin gerade zusammen mit ihrem Hund und unzähligen Kisten auf 25 Quadratmetern in einem Hotelzimmer in ihrer Heimatstadt. Ein Dach über dem Kopf war ein Glücksfall für sie – ein Freund ließ sie dort kostenfrei wohnen. Die Ex des Pop-Titans steckte tief in den Schulden. Peter nahm sich ihrem Fall an – ging mit ihr zum Sozial- und Arbeitsamt und besorgte ihr sogar einen Besichtigungstermin für eine Wohnung. Doch die Bemühungen des Sozialpädagogen blieben vergebens. "Sie haben eine riesige Chance, ein Tor zu schließen und Sie spielen den Ball ins Aus. Wie blöd", konfrontierte er seine Klientin. Zwei Jahre später – im Jahr 2018 – suchte sie erneut bei ihm Hilfe. Auch dieses Mal blieben Peters Versuche, sie zu unterstützen, erfolglos.

Von 2007 bis 2019 war Naddel längst nicht die einzige, die in der Kultshow die Hilfe des bekannten Schuldnerberaters aufsuchte. Peter feierte dabei große Erfolge – sowohl für seine Klienten als auch mit den Einschaltquoten für die Sendung. Erst gestern wurde die traurige Nachricht bekannt, dass der TV-Star bereits am 9. August im Alter von 74 Jahren verstarb. Die Todesursache sowie weitere Umstände seines Todes sind bisher nicht bekannt. Neben seiner Ehefrau Liane Scholze hinterlässt Peter zwei Kinder und eine deutschlandweite Fangemeinde. "Er wird uns als einzigartiger Experte und als Mensch, der stets mitfühlend und verständnisvoll war, in Erinnerung bleiben. In Gedanken sind wir bei Peter Zwegats Frau und seinen Freunden", teilte RTL in einem emotionalen Statement mit.

ActionPress/ Stefan Gregorowius Peter Zwegat, Schuldenberater

Getty Images Liane Scholze und Peter Zwegat, September 2015

