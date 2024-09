Spooky-Season: Das sind die Netflix-Neuheiten im Oktober

Netflix startet mit einem aufregenden Programm in die schaurigste Zeit des Jahres! Anfang Oktober lässt es der Streamingdienst mit der dritten Staffel von Heartstopper erst einmal noch ganz romantisch in Sachen Serien zugehen. Mit neuen Folgen von Outer Banks wird es am 10. Oktober dann schon einmal aufregender – denn die Pogues begeben sich wieder auf eine gefährliche Schatzsuche! Mysteriös wird es dann zum Ende des Monats mit der spanischen Miniserie "Die letzte Nacht in Tremor" sowie der Buchverfilmung "Achtsam Morden".

Das Filmprogramm startet dagegen direkt mit vollem Gruselfaktor mit "Die Mumie" aus dem Jahr 2017, in der Tom Cruise (62) die Hauptrolle spielt. Nur wenige Tage später folgt die Fortsetzung des Horrorfilms "Der Schacht" sowie die Horrorkomödie "Zeig mir, wer du bist". Ebenfalls in das Repertoire von Netflix wird "Ghostbusters: Frozen Empire" mit Mckenna Grace und Finn Wolfhard (21) aufgenommen. Mit "Die Werwölfe von Düsterwald" erwartet die Filmfans wohl ebenfalls der perfekte Streifen für Halloween. Doch auch für die Romantiker ist gesorgt: In "Lonely Planet: Liebe in Marokko" können Liam Hemsworth (34) und Laura Dern (57) nicht die Hände voneinander lassen.

Obwohl die neuen Folgen von "Outer Banks" die Herzen von vielen Fans höherschlagen lassen, deutete Hauptdarstellerin Madelyn Cline (26) bereits an, dass es womöglich die letzte Staffel sein könnte – zumindest mit ihr. "Diese Staffel abzuschließen, hat sich wie etwas Finales angefühlt. Der Zeitpunkt ist richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich mich weiterentwickeln muss und neue Dinge kennenlernen muss und mich mit Geschichten befassen sollte, die ich noch nicht erzählt habe", erklärte die Schauspielerin gegenüber C Magazine.

Stanislav Honzik/Netflix Der Cast von "Die Werwölfe von Düsterwald"

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"

