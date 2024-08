Neues Abenteuer: Dann startet vierte Staffel "Outer Banks"

Die Pogues sind wieder auf dem Vormarsch! Über ein Jahr lang mussten die Fans der Netflix-Serie Outer Banks auf ein neues Abenteuer warten – doch das hat nun ein Ende. Der offizielle Instagram-Account des Streamingdienstes gibt das Erscheinungsdatum der vierten Staffel bekannt. "Alle ab zum Strand, das neue Abenteuer geht los", wird dort angeteasert. Der erste Schwung der neuen Episoden soll am 10. Oktober erscheinen, weiter geht es dann knapp einen Monat später am 7. November.

Obwohl die Fans es kaum mehr erwarten können, die Pogues endlich wieder auf eine neue Schatzsuche zu begleiten, trifft die Entscheidung, die Staffel in zwei Teile zu unterteilen, auf viel Unverständnis. "Jede Staffel in zwei Teile aufzuteilen, ist ein unglaublich anstrengender Trend" oder auch "Warum müssen Serien auf Netflix in zwei Teile geteilt werden? Das nervt, ich warte immer auf das Startdatum des zweiten Teils, dann fange ich an zu gucken", kommentieren einige User.

Bereits vor wenigen Monaten fanden die Dreharbeiten ein Ende. Einblicke in diese zeigten bereits, dass die geliebten Charaktere John B., Sarah, JJ, Pope, Kiara, Cleo und Rafe und damit die Schauspieler Chase Stokes (31), Madelyn Cline (26), Rudy Pankow, Madison Bailey (25), Jonathan Daviss, Carlacia Grant und Drew Starkey zurückkehren werden. Eine erneute Auferstehung von Ward, der schon einmal seinen Tod vorgetäuscht hatte, scheint dagegen unwahrscheinlich. Schauspieler Charles Esten (58) drückte gegenüber Us Weekly seinen Kummer darüber aus, dass er in der neuen Staffel nicht am Start ist: "Es war wirklich schwer, nicht dabei zu sein... Ich weiß, dass es etwas ganz Besonderes werden wird."

COURTESY OF NETFLIX Der Cast von "Outer Banks"

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Charles Esten in "Outer Banks"

