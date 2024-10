Richard Lugners Witwe Simone wurde aus Chefetage geschmissen

Vor seinem Tod hatte Richard Lugner (✝91) seine Frau Simone zur Geschäftsführerin seines Unternehmens Lugner City ernannt. Anfang August trat die Witwe ihren Job an – vor wenigen Tagen wurde sie gefeuert. "Ich habe am Montag schriftlich meine Kündigung bekommen", erklärt Simone im Interview mit oe24 und fügt hinzu: "Ich habe öfter gefragt, ob es was zu tun gibt und wann ich Aufgaben bekomme. Aber Fehlanzeige. Ich war von Anfang an ausgeschlossen – wie ein Geschwür. Mit Richards Tod war anscheinend auch schon mein Austritt gesichert."

Die Geschäftsführung, bestehend aus Gerald Friede und Richards Tochter Jacqueline Lugner, erklärt in einem Statement, das Heute.at vorliegt: "Aufgrund geänderter Umstände wurden im Zuge einer Neuausrichtung und Reorganisation des Unternehmens seitens der Geschäftsführung der Lugner City verschiedene Änderungen beschlossen. Eine dieser Änderungen betrifft die Entscheidung, das Arbeitsverhältnis von Frau Simone Lugner nicht fortzusetzen. Wir wünschen Frau Simone Lugner für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg."

Dass Simone in der Geschäftsführung der Lugner City sitzt, war Richards letzter Wille. Kurz vor seinem Tod ließ er deswegen extra sein Testament ändern. "Sie soll abgesichert sein, wenn ich mich mal verabschiede. Deshalb werde ich auch mein Testament überarbeiten. Denn wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben", erklärte der Bau-Mogul kurz vor seinem Tod gegenüber der Bild.

ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

Andreas Lepsi / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner und Richard Lugner im Juni 2021

