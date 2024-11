Simone Lugner soll einen neuen Mann in ihrem Leben haben

Simone Lugner sorgt derzeit für Aufsehen: Die Witwe von Richard Lugner (✝91) wurde mehrfach in Begleitung eines Mannes namens Eddie Fiasco gesehen. Am vergangenen Wochenende soll sie Medienberichten zufolge bei dem Künstlermanager in Köln zu Besuch gewesen sein. Ein Insider plaudert jetzt gegenüber oe24 aus: "Sie war seinetwegen dort. Simone trifft ihn schon seit Längerem." Der Unternehmer verbringe außerdem häufig Zeit in ihrer Stadt. "Er hat viele deutsche Promis nach Wien zu diversen Auftritten gebracht. Ob da privat etwas mit Simone läuft, traue ich mich aber nicht zu bestätigen", erzählt die Quelle.

Simone, von Richard liebevoll "Bienchen" genannt, war nach dem Tod des Bauunternehmers untröstlich. Einen Tag nach dem herben Verlust meldete sich die ehemalige Baumarktmitarbeiterin auf Instagram und verkündete: "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich bei meinem Anblick strahlen sah, dann wusste ich, dass ich auch deiner war. In Liebe." Die beiden waren seit 2021 ein Paar, heirateten aber erst kurz vor dem Tod des Multimillionärs im Juni dieses Jahres.

In den vergangenen Monaten hielt sich Simone nicht mit Informationen über den Verstorbenen und ihre Beziehung zurück. Im Oktober gewährte die 42-Jährige sogar einen Einblick in das Schlafzimmer, in dem ihr Mann gestorben war. Ein Vertrauter Richards fand diese Aktion taktlos und schimpfte im Gespräch mit dem österreichischen Medium: "Das Foto von dem Bett, wo Richard gestorben ist, ist abartig. Allein, dass seine Witwe das zulässt, ist unter aller Sau."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, Juli 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone Lugner, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige