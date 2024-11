Simone Lugner bekommt mehr Liebesavancen als Jobangebote

Simone Lugner, Witwe des verstorbenen Unternehmers Richard Lugner (✝91), hat kürzlich die aufkeimenden Spekulationen über einen neuen Mann in ihrem Leben entschieden zurückgewiesen. Im Gespräch mit oe24.TV erklärte sie jetzt: "Ich habe erst vor kurzem meinen Mann verloren und ich brauche keinen anderen." Sie trauere "selbstverständlich noch immer" um ihren Gatten, weshalb sie die zahlreichen Avancen interessierter Verehrer ablehne. Deutlich lieber würde sie ihren Angaben zufolge Jobangebote in ihrem Maileingang finden, schließlich wurde sie vor wenigen Wochen vom Management des Einkaufszentrums "Lugner City" gekündigt.

Simone berichtete weiter, dass sie jetzt beruflich durchstarten wolle. Einige Projekte würden schon in der Pipeline warten – so freue sie sich insbesondere auf eine TV-Produktion, die im Februar beginnen soll, hielt sich mit weiteren Details aber noch bedeckt. Bei einem anderen Vorhaben handle es sich um ein Kooperationsprojekt, das ein wohltätiges Ziel verfolge. Simone gab im Gespräch mit dem TV-Sender außerdem zu, dass sie darauf hoffe, in Zukunft erneut in einer Reality-Show auftreten zu können, und eine deutsche Agentur bereits mit der Suche nach entsprechenden Angeboten für sie beauftragt habe.

Die Beziehung und Ehe mit Richard, der im August 2024 verstarb, stellte einen bedeutenden Teil ihres Lebens dar. Während ihrer gemeinsamen Zeit waren sie regelmäßig medial präsent und sorgten als ungleiches Paar auf roten Teppichen sowie in Talkshows für Aufsehen. Simone, die von ihrem Mann liebevoll "Bienchen" genannt wurde, äußerte bereits mehrfach ihre Vorliebe für große TV-Projekte. So blickt die 42-Jährige nun trotz der anhaltenden Trauer um Richard besonnen in die Zukunft und strebt nach neuen beruflichen Herausforderungen.

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

Instagram / simone_lugner Simone Reiländer und Richard Lugner

