Simone Lugner tanzt für ihren verstorbenen Ehemann Mörtel

Simone Lugner hat ihre Teilnahme an der österreichischen Tanzshow "Dancing Stars" bestätigt und freut sich darauf, in der neuen Staffel ab März 2025 das Tanzbein zu schwingen. Sie erklärt im Interview bei Fellner! Live, dass sie die Teilnahme mit ihrem verstorbenen Ehemann Richard Lugner (✝91) verbindet. "'Dancing Stars' ist etwas, das Richard auch immer sehr gut gefallen hat und er hätte mich sicher dabei unterstützt", sagt sie. Simone hofft, dass ihr Mann sie vom Himmel aus anfeuert, während sie sich auf der Tanzfläche ins Zeug legt.

Simone, die bereits zweimal Tanzkurse besucht hat, gibt zwar zu, dass sie häufig die Führung beim Tanzen übernimmt, vertraut jedoch darauf, einen starken Tanzpartner an ihrer Seite zu haben. Sie äußert im Interview den Wunsch nach einem schwulen Tanzpartner, um jegliche Spekulationen im Keim zu ersticken. Interessanterweise war dies nicht Simones erste Einladung zur Show. Schon einmal hatte sie, als sie noch in der Lugner City arbeitete, einen Anruf vom ORF erhalten. Dieses Mal ist sie jedoch bereit, ihre Tanzschritte vor einem breiten Publikum zu präsentieren. Besonders gespannt ist sie auf die Umsetzung von Choreografien, da dies eine Herausforderung für sie darstellt.

Privat schwärmt Simone von der Erinnerung an fröhliche Tanzstunden mit Richard, insbesondere vom Hochzeitswalzer im Sommer. Nach seinem Tod hat sie sich dem Tanzen nicht mehr gewidmet: "Dazu fehlt mir außerdem der Mann", seufzt sie. Das Training für die Tanzshow sieht sie dennoch mit Vorfreude: "Es wird sicher anstrengend, aber ich wollte etwas, wo man auch Action und Bewegung hat", freut sich Simone. Der Erfolg bei "Dancing Stars" ist für sie nicht nur eine Frage des persönlichen Ehrgeizes, sondern auch eine lukrative Möglichkeit, da die Gage erfolgsabhängig ist. Außer Simone treten auch andere prominente Österreicher, wie die Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig und Tennis-Profi Stefan Koubek, in der Show an.

Anzeige Anzeige

Instagram / simone_lugner Richard und Simone Lugner

Anzeige Anzeige

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige