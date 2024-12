Foto zerrissen: Das Grab von Richard Lugner wurde geschändet

Im August dieses Jahres durchlebte Simone Lugner einen großen Verlust: Ihr Ehemann Richard Lugner (✝91) verstarb im Alter von 91 Jahren. Kurz nach seinem Tod wurde der berühmte Bauherr auf einem Friedhof in Wien beigesetzt. Die österreichische Zeitung Krone hat nun berichtet, dass genau dieser Ort Schauplatz einer Schandtat geworden ist. Wie die Witwe des Millionärs gegenüber dem Blatt erzählte, hat ein Unbekannter die Dekoration auf Richards Grab zerstört. Dabei wurde ein Bilderrahmen zerbrochen, dessen Bild Richard und Simone zeigte. Außerdem hat der Täter das Foto so zerrissen, dass Simone buchstäblich geköpft wurde.

Dieser Vandalismus fühlt sich für Simone offenbar wie eine persönliche Attacke an. "Ich war schockiert, mir ist gleich ganz anders geworden, so ein richtig schlechtes Gefühl im Bauch, im ganzen Körper. Um Gottes willen, wer macht so etwas? Es muss eine wirklich kranke Person gemacht haben", war sich die Witwe sicher. Der restliche Grabschmuck soll allerdings nicht weiter beschädigt worden sein, was die Österreicherin sehr erleichtert habe. Dennoch sei es für sie "unfassbar", dass es Menschen gebe, "die solche Dinge machen". Bisher konnte der Täter nicht gefasst werden.

Obwohl Simone über 50 Jahre jünger ist als ihr verstorbener Mann, verband die beiden wohl eine sehr innige Liebe. Deswegen haben sie auch viel über die Zeit nach Richards Tod gesprochen. Der Bauunternehmer wollte seine Frau in guten Händen wissen. "Richard hat gesagt, dass ich nach ihm wieder einen Mann haben kann, weil ich noch jung bin", verriet Simone gegenüber Oe24. Allerdings soll der potenzielle Neue nur in der hinterlassenen Luxusvilla leben dürfen, solange Simone am Leben ist. "Das Wohnrecht gilt nur für mich", gab sie noch an.

Getty Images Simone Lugner im August 2024

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

