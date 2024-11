Richard Lugner gab Simone Freifahrtschein für neuen Partner

Im August dieses Jahres verstarb der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner (✝91) und hinterließ seine 50 Jahre jüngere Frau Simone. Über die Zeit nach Richards Tod hätten sie als Paar intensiv gesprochen, wie Simone nun gegenüber Oe24 verrät. Auch unangenehme Themen seien dabei zur Sprache gekommen. "Richard hat gesagt, dass ich nach ihm wieder einen Mann haben kann, weil ich noch jung bin", erklärt Bienchen und fügt hinzu: "Dass es vielleicht irgendwann jemand [Neues] geben wird, war Richard klar und es war absolut okay für ihn."

Nach dem Ableben des Wiener Baulöwen erhielt Simone, laut eigenen Angaben, lebenslanges Wohnrecht für seine Villa in Döbling. Simones zukünftiger Partner dürfe ebenfalls mit in die Luxusimmobilie ziehen, das habe Richard ihr noch zu Lebzeiten versichert. Eine Bedingung habe der Entertainer jedoch gestellt. "Er hat gesagt, dass ich das Wohnrecht habe und wenn dann ein Mann irgendwann zu mir ziehen sollte und ich sterben sollte, darf er nicht weiter in der Villa wohnen. Das Wohnrecht gilt nur für mich", verriet die 42-Jährige im Interview mit der Zeitung.

Richard hatte offenbar mit dem Gedanken, dass seine Witwe irgendwann einen neuen Mann haben könnte, kein Problem. Und wie sieht es bei Simone aus? Seit einigen Wochen kursieren zahlreiche Spekulationen zu ihrem Liebesleben. Denn die ehemalige Baumarktmitarbeiterin wurde mehrfach in Begleitung eines Mannes namens Eddie Fiasco gesehen. Doch was ist an den Gerüchten dran? Im Interview mit dem österreichischen Magazin stellte die 42-Jährige vor wenigen Tagen klar: "Ich bin mit niemandem zusammen. Das geht gar nicht. Mein Herz, Geist und Körper sind noch in Trauer."

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone Lugner, 2024

Getty Images Simone Lugner im August 2024

