Mit diesem Mann besucht Simone Lugner Grazer Opernredoute

Simone Lugner, bekannt geworden als sechste Ehefrau des im August 2024 verstorbenen Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner (✝91), wird am kommenden Samstag ihr Debüt bei der Grazer Opernredoute geben. Dabei wird sie von Heribert Kasper begleitet, der in der Society-Szene als "Mr. Ferrari" bekannt ist. Der Sportwagen-Experte war ein enger Freund von Richard und hatte ursprünglich geplant, den Ball gemeinsam mit ihm zu besuchen. "Es wäre das dritte Mal für Richard gewesen, diesen Ball mit mir und Begleitungen zu erleben. Jetzt freue ich mich sehr, gemeinsam mit Simone Lugner diesen tollen Ball zu besuchen", erklärte Heribert gegenüber dem Kurier. Simone wird mit einem bereits ausgewählten Ballkleid für einen glanzvollen Auftritt sorgen.

Richard Lugner hatte die Grazer Opernredoute in den vergangenen Jahren immer sehr geschätzt und als "Wohlfühlball" bezeichnet. Laut Heribert war der im August 2024 verstorbene Bauunternehmer bei seinem letzten Besuch noch bis in die frühen Morgenstunden in bester Laune auf dem Ballparkett zu sehen. Simone erlebt den eleganten Ball nun zum ersten Mal ohne ihren einstigen Ehemann, freut sich aber sehr auf den Abend. Mr. Ferrari, der eine enge Verbindung zur Familie Lugner pflegt, ist sich sicher, dass Richard stolz auf seine Frau wäre. Ihre Anwesenheit auf solch prestigeträchtigen Events werde sicherlich dazu beitragen, die Familientradition der Ballsaison aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sieht Heribert diese Teilnahme auch als eine Art Hommage an den verstorbenen Baulöwen.

Der Baulöwe, der seine Ehefrauen und Begleiterinnen liebevoll mit Kosenamen, wie beispielsweise bei Simone "Bienchen", versah, ist unvergessen. Ob auf dem Wiener Opernball oder anderen gesellschaftlichen Höhepunkten – Richard Lugners extravagante Präsenz fehlt, doch Simone scheint gewillt, die glanzvolle Tradition auf ihre Art fortzusetzen. Die sechste Ehefrau des verstorbenen Unternehmers macht sich seit einiger Zeit selbst einen Namen in der österreichischen High Society – unter anderem mit ihrer Teilnahme an der Tanzshow "Dancing Stars" und mit ihrem neuen Job als Moderatorin einer Radioshow.

Instagram / simone_lugner Simone und Richard Lugner

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, Juli 2024

