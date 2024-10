Shawn Mendes spricht über "brutale" Trennung von Ex Camila

Über Jahre führten Shawn Mendes (26) und Camila Cabello (27) eine On-off-Beziehung. Die beiden Musiker dateten sich zunächst von 2019 bis 2021. Zwei Jahre später gaben sie ihrer Liebe noch eine zweite Chance. Nun sind sie seit etwa einem Jahr getrennt – und Shawn blickt auf die gemeinsame Zeit zurück. Sich gleich mehrfach zu trennen, stets unter den wachsamen Augen der Öffentlichkeit, bezeichnet der "Stitches"-Interpret heute als "brutal". "Egal, wie stark man mental ist, wenn Millionen von Menschen das kommentieren, ist es so schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen", erklärt er im "On Purpose with Jay Shetty"-Podcast.

Dennoch hält Shawn die Trennung für die richtige Entscheidung. Er stellt klar, dass für ihn mehr als nur Liebe zu einer funktionierenden Beziehung gehöre. "Ich denke, es hat viel damit zu tun, wie man sich gegenseitig im Alltag unterstützt und ob man wirklich ehrlich zu sich selbst ist", überlegt der Songwriter und deutet an, dass er und Camila sich in ihrer Beziehung verbiegen mussten, um zusammenzupassen. Bis heute verbindet die beiden jedoch eine tiefe Freundschaft. Shawn lobt seine Ex: "Sie ist unglaublich verständnisvoll und aufmerksam und fürsorglich."

Camila äußerte sich bereits im März zu der endgültigen Trennung des einstigen Traumpaares. Beim zweiten Mal sei es beiden deutlich leichter gefallen, den Schlussstrich zu ziehen. Im "Call Her Daddy"-Podcast erklärte das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied: "Wir brauchten dieses Mal beide weniger Zeit, um zu sagen: 'Das fühlt sich nicht richtig an und wir müssen uns nicht so sehr anstrengen, damit es funktioniert.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello gemeinsam bei der Met Gala 2021

Anzeige Anzeige