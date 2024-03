Camila Cabello packt über Liebes-Reunion mit Ex Shawn aus!

Camila Cabello (27) und Shawn Mendes (25) galten einst als Traumpaar. Nachdem sich die beiden 2021 getrennt hatte, gaben sie ihrer Liebe zwei Jahre später eine weitere Chance – allerdings sollte es auch beim zweiten Anlauf nicht für die Ewigkeit sein. Inzwischen scheinen sie einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen zu haben. Doch warum fand die "Shameless"-Interpretin überhaupt wieder zu ihrem Ex? Camila packt nun über das kurzzeitige Liebescomeback mit Shawn aus.

"Ich glaube, es ist bekannt, dass ich ein Fan davon bin", scherzt die 27-Jährige im "Call Her Daddy"-Podcast über das Wiedervereinigen mit Ex-Partnern. Sie selbst bereue es keineswegs, sich und Shawn eine weitere Chance gegeben zu haben. Die Erfahrung sei letztlich sogar "hilfreich" für sie gewesen. "Ich bin in dieser Hinsicht ziemlich impulsiv – ich sage es einfach, wenn ich es fühle", meint sie dazu. Am Ende konnte sie so zu dem Entschluss kommen, dass es keine gemeinsame Zukunft für sie beide gibt: "Es war nicht einmal eine Entscheidung, man denkt sich einfach: 'Ja, das passt nicht wirklich'."

Im weiteren Gespräch verrät Camila auch noch, wie sie heute nach dem Liebes-Aus zu dem "Wonder"-Sänger steht. Dabei spricht die gebürtige Kubanerin nur in den allerhöchsten Tönen von ihrem Ex-Freund: "Ich werde mich immer um ihn kümmern und ihn lieben – er ist so ein guter Mensch."

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes, Musiker

