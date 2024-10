So verstehen sich Zsolt Sándor Cseke und Ex Malika nach Aus

Zsolt Sándor Cseke (36) und Malika Dzumaev (33) waren nicht nur bei Let's Dance ein absolutes Traumpaar – auch abseits des Tanzparketts führten die beiden über neun Jahre eine Beziehung. Ende August gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Wie stehen die Profitänzer heute zueinander? Im RTL-Interview gibt Zsolt die Antwort: "Wir sind jetzt getrennt, aber wir verstehen uns super! Wir arbeiten zusammen und wir haben trotzdem gemeinsame Ziele."

Das sieht auch Malika so. Sie wolle beruflich weiterhin mit ihrem Ex-Partner an einem Strang ziehen. "Gemeinsame Workshops, gemeinsame Shows, die wir tanzen", erklärt die 33-Jährige und fügt hinzu: "Wir sind jetzt kein Liebespaar mehr, aber eine Freundschaft ist auch schön!" Dass es zwischen den beiden kein böses Blut gibt, wurde auch schon in ihrem gemeinsamen Trennungsstatement deutlich.

Auf Instagram schrieben Zsolt und Malika zur Bekanntgabe ihrer Trennung: "Wir sind weiterhin füreinander da und werden die enge Bindung, die wir aufgebaut haben, niemals verlieren. Trotz dieser Veränderung im Leben werden wir weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen bleiben, die vieles miteinander teilen und sich immer gegenseitig helfen werden." Die Entscheidung, sich zu trennen, habe seit geraumer Zeit festgestanden und wurde von beiden gemeinsam getroffen.

