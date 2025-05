Bandscheibenvorfall: "Let's Dance"-Profi Malika in Klinik

Malika Dzumaev (34) meldet sich mit schlechten Nachrichten bei ihren Fans. Die Let's Dance-Profitänzerin wird wohl eine ganze Weile nicht mehr übers Parkett fegen können – verletzungsbedingt muss sie auf unbestimmte Zeit eine Pause einlegen und liegt aktuell im Krankenhaus. "Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel", beginnt sie einen emotionalen Text auf Instagram und klärt auf: "Heute vor einer Woche aus dem Nichts: Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, Nervenquetschung, Ausstrahlung in den Arm und die Hand."

Noch vor wenigen Wochen tanzte sie gemeinsam mit ihrem prominenten Schüler Ben Zucker (41) bei "Let's Dance" um den Sieg. Nach Bens Show-Aus sah man sie erneut an der Seite von Diego Pooth im Partner-Switch. Da merkte man der 34-Jährigen noch nichts an – und auch sie ahnte scheinbar nichts von dem, was sie nur wenig später aus der Bahn werfen würde. Die aktuelle Situation scheint ihr schwer zuzusetzen. "Und plötzlich liegst du ganz alleine im Krankenhaus, in einer fremden Stadt und weit weg von Familie und Freunden, kämpfst mit starken Schmerzen, Tränen, Entscheidungen, Überforderung und größten Ängsten", teilt sie ihre traurigen Gedanken. Eine Operation komme aktuell für die Profisportlerin aber nicht infrage: "Ich vertraue jetzt meinem Körper und probiere, statt mit einem operativen Eingriff, mit konservativer Therapie zurückzukommen." Gesund werden sei aktuell das Wichtigste für sie. "Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht", betont Malika.

Auch wenn ihre Familie in diesen schweren Tagen nicht an ihrer Seite sein kann, werden wohl Malikas jahrelange "Let's Dance"-Kollegen für sie da sein. Zu einem der anderen Tänzer hat sie eine besondere Verbindung: Zsolt Sándor Cseke (37), der aktuelle Tanzpartner von Selfiesandra (25) ist nämlich nicht nur Malikas Ex-Partner. "Wir sind immer noch Freunde. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir nicht mehr zusammen sind als Liebespaar. Aber wir sind weiterhin Kollegen, ein Tanzpaar, Freunde. Wir verstehen uns super", schwärmte die 34-Jährige in einem Interview mit RTL über Zsolt, mit dem sie neun Jahre lang zusammen war.

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev im Krankenhaus, Mai 2025

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

