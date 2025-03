Dieser "Let's Dance"-Profi drückt neben Shows die Schulbank

Der Let's Dance-Profi Zsolt Sándor Cseke (37) zeigt sich aktuell als echtes Multitalent. Neben den schweißtreibenden Proben und den Liveshows der beliebten Tanzshow drückt der gebürtige Rumäne auch die Schulbank, um sich weiterzubilden. Wie Zsolt gegenüber RTL verriet, arbeitet er derzeit an seiner Trainer B-Lizenz, einer Fortbildung, die sowohl körperlich als auch mental anspruchsvoll ist. "Ich habe das schon vor 'Let's Dance' angefangen und jetzt mache ich das auch zwischendurch immer eine Stunde zum Üben und Lesen", erklärte der 37-Jährige. Unterstützung bei der stressigen Doppelbelastung bekommt er dabei von einer ganz besonderen Person: seiner Ex-Freundin und Kollegin Malika Dzumaev (34).

Malika, die selbst als Profitänzerin bei "Let's Dance" auf der Bühne stand – jedoch mittlerweile mit ihrem prominenten Tanzpartner Ben Zucker (41) ausgeschieden ist – ist für Zsolt während der Ausbildung eine große Hilfe. Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, arbeiten sie freundschaftlich eng zusammen. "Wir machen zusammen die Choreos und sie unterstützt mich voll […]. Sie ist immer bei mir und wir machen alles zusammen", schwärmte Zsolt im Gespräch mit dem Sender.

Zsolt und seine prominente Tanzpartnerin SelfieSandra (25) gehören in dieser Staffel zu den Publikumslieblingen. Doch auch die Jury rund um Joachim Llambi (60), Jorge González (57) und Motsi Mabuse (43) wurde bereits durch die positive Ausstrahlung der Content Creatorin sowie die Harmonie zwischen dem Tanz-Duo in den Bann gezogen. Nicht nur auf der Tanzfläche verstehen sich Zsolt und Sandra prächtig: Auch hinter den Kulissen hat sich innerhalb kürzester Zeit zwischen den beiden eine Freundschaft entwickelt. So lud die Podcasterin den Profitänzer beispielsweise zu einem Familienessen ein und hielt das auf Instagram fest.

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

RTL / Stefan Gregorowius Zsolt Sándor Cseke und SelfieSandra in der dritten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

