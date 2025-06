"Let's Dance"-Profi Malika durfte nach OP endlich nach Hause

Malika Dzumaev (34) musste in den vergangenen Wochen einiges durchmachen. Nach einem Bandscheibenvorfall musste die Profitänzerin sogar operiert werden. Nach dem überstandenen Eingriff meldet sich die Let's Dance-Bekanntheit nun erstmals von zu Hause bei ihren Fans. "Fünf Tage nach meiner Bandscheiben-OP an der Halswirbelsäule bin ich zurück aus dem Krankenhaus, noch mit Schmerzmitteln, etwas kaputt, ungeschminkt, aber endlich wieder mit einem kleinen Lächeln nach langer Zeit", schreibt sie zu einem Instagram-Video und fügt hinzu: "Die letzten Wochen waren körperlich und mental nicht einfach und haben mir alles abverlangt, aber all das hat mich stärker gemacht!"

Die Diagnose eines akuten Bandscheibenvorfalls zwang sie dazu, von der diesjährigen Profi-Challenge der beliebten RTL-Tanzshow zurückzutreten. Dennoch scheint die Tänzerin voller Zuversicht zu sein. Ihre Fans und Kollegen bestärken sie nun mit aufmunternden Worten. "Gute Besserung, unser Sonnenschein", kommentiert zum Beispiel Ekaterina Leonova (38) unter Malikas Beitrag im Netz. Massimo Sinató (44) schreibt seinerseits: "Gute Besserung und bald rockst du wieder die Tanzfläche!"

Für Malika war diese Operation nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch eine mentale Belastungsprobe. Vor wenigen Tagen teilte sie ein erstes Update nach dem Eingriff mit ihren Fans, in dem sie erklärte, warum der Eingriff für sie so belastend war: "Ich habe es heute geschafft. Meine erste Narkose, meine allererste OP und ganz viele Ängste!"

Anzeige Anzeige

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev nach ihrer OP, Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev im "Let' Dance"-Finale 2024

Anzeige Anzeige