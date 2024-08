Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke haben sich getrennt

Hier hat es sich ausgetanzt: Malika Dzumaev (33) und Zsolt Sándor Cseke (36) geben ihre Trennung bekannt. In einem Beitrag auf Instagram erklären sie mit emotionalen Worten, dass sich ihre Liebe in Freundschaft entwickelt hat. "Es ist ein Schritt, für den wir über ein Jahr gebraucht haben und eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben", versichern sie. Sie erklären weiter, dass sie in den vergangenen neun Jahren eine unglaublich enge Bindung aufgebaut haben und ihnen die Trennung nicht einfach gefallen ist. "Wir sind weiterhin füreinander da und werden die enge Bindung, die wir aufgebaut haben, niemals verlieren", heißt es außerdem.

Es gibt trotz der traurigen Nachrichten aber einen Lichtblick für die Fans des Tanzpaares. "Trotz dieser Veränderung im Leben werden wir weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen bleiben, die vieles miteinander teilen und uns immer gegenseitig helfen werden", versprechen sie. Zuletzt bitten die beiden ehemaligen Liebenden ihre Supporter noch, ihre gemeinsame Entscheidung zu respektieren.

Malika und Zsolt haben sich in Rumänien kennengelernt. Als Tanzpartner waren die beiden bisher sehr erfolgreich, haben im vergangenen Jahr sogar die große Profi-Challenge von Let's Dance gemeinsam für sich entscheiden können. Auch in diesem Jahr zeigten Zsolt und Malika ihre Gefühle noch öffentlich füreinander: Während Malika bei der diesjährigen Staffel der Tanzshow eine grandiose Leistung ablieferte, sprang Zsolt vor Freude im Backstagebereich auf und ab und feuerte sie heftig an.

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, "Let's Dance"-Stars

Instagram / zsolt_cseke Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke, 2024

