"Let's Dance"-Profi Malika hat Bandscheiben-OP überstanden

Malika Dzumaev (34), die als Profi-Tänzerin aus der beliebten RTL-Show Let's Dance bekannt ist, hat eine Operation an der Halswirbelsäule hinter sich gebracht. Aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls musste sie nicht nur die diesjährige Profi-Challenge absagen, sondern sich letztlich auch für einen operativen Eingriff entscheiden. Auf Instagram teilte die Tanzsportlerin nun ein Foto aus dem Krankenhausbett und beschrieb offen ihre Ängste vor der OP: "Ich habe es heute geschafft. Meine erste Narkose, meine allererste OP und ganz viele Ängste!" Nach dem erfolgreichen Eingriff wolle sie sich erst einmal ausruhen, bevor sie ihren Fans weitere Updates gibt.

Die Anteilnahme aus der Community und ihrem Kollegenkreis ist groß. Unter ihrem Instagram-Post sammeln sich zahlreiche aufbauende Botschaften von Kollegen und Freunden aus der "Let's Dance"-Familie. Tänzerin Kathrin Menzinger (36) drückte ihre Bewunderung aus: "Ich bin so, so stolz auf dich! Gute Besserung, Liebes, ganz bald hat dich die Tanzfläche wieder. Aber das Wichtigste ist eh die Gesundheit!" Auch Massimo Sinató (44) und Christina Hänni (35) schickten ihre Genesungswünsche. Sogar ihr Ex-Partner Zsolt Sándor Cseke (37) richtete liebe Worte an sie. Ekaterina Leonova (38) schrieb: "Gute Besserung, unser Sonnenschein Malichka. Du wirst bald wieder die Tanzfläche rocken. Wir alle vermissen dich sehr."

Erst kürzlich hatte Malika öffentlich über die Diagnose und die zugehörigen Beschwerden gesprochen. Der Bandscheibenvorfall hatte bei ihr eine Nervenquetschung und starke Schmerzen mit Ausstrahlungen in Arm und Hand verursacht, was ihren Alltag stark belastete. Der Bandscheibenvorfall sei aus dem Nichts gekommen und habe sie komplett aus der Bahn geworfen. "Und plötzlich liegst du ganz alleine im Krankenhaus, in einer fremden Stadt und weit weg von Familie und Freunden, kämpfst mit starken Schmerzen, Tränen, Entscheidungen, Überforderung und größten Ängsten", schrieb sie im Netz. Nach ihrer OP wird sie sich nun eine Weile erholen – wann sie wieder auf dem Tanzparkett stehen wird, ist unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / malikadzumaev Malika Dzumaev, Tänzerin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev im "Let' Dance"-Finale 2024

Anzeige Anzeige