Matthias Mangiapane verlangte für Geburtstagsparty Eintritt

Matthias Mangiapane feierte am 29. September seinen 41. Geburtstag. Für seinen Ehrentag ließ sich der Realitystar etwas ganz Besonderes einfallen: Er gab seinen Fans die Möglichkeit, an seinem Reality-Kneipenquiz teilzunehmen und danach mit ihm in seinen Geburtstag reinzufeiern. Doch dafür mussten die Bewunderer des Ex-Dschungelcamp-Teilnehmers tief in die Tasche greifen: Wie RTL berichtet, kostete der Eintritt knapp 100 Euro pro Person – Getränke nicht inbegriffen. Dafür gab es ein Drei-Gänge-Menü. Die Fans ließen sich davon aber nicht abschrecken: "Es war spitze! Hat sich richtig gelohnt. War super", schwärmt ein Gast gegenüber dem Sender, während eine weitere Besucherin erklärt: "Es war ein toller Abend. Hat Matthias super gemacht."

Doch ist das TV-Gesicht wirklich auf die Einnahmen von seinem Geburtstag angewiesen? Erst im Juli verriet Matthias in der Show "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking", dass er zu den Bestverdienenden der Branche gehört. Demnach soll er im Jahr 2023 durchschnittlich über 18.000 Euro im Monat verdient haben – vor Abzug der Steuern. Damit landete er in dem Ranking der Sendung auf Platz drei.

Damals plauderte er auch aus, dass er den Job ohne eine solch hohe Bezahlung gar nicht ausüben würde. "Ich würde den Beruf Realitystar definitiv nicht machen, wenn ich nicht so viel verdienen würde, wie ich verdiene. Weil dafür ist es vom Zeitaufwand zu groß. Es ist harte Arbeit, es ist anstrengend, es sind viele Sachen, die man vor der Kamera gar nicht sieht", betonte Mathias. Daher sei sein Gehalt in seinen Augen durchaus berechtigt.

Getty Images Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

