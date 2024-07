Das ist Matthias Mangiapanes monatliches Realitystar-Gehalt!

Matthias Mangiapane (40) ist ein alter Hase im Reality-TV-Geschäft: Vom Dschungelcamp über Das Sommerhaus der Stars bis hin zu Kampf der Realitystars war er schon fast in allen einschlägigen Formaten mit von der Partie. Aber wie viel verdient ein bekannter Realitystar wie Matthias eigentlich? Das verrät er nun in der TV-Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking". Er selbst sagt, er sei einer der "Topverdiener der Branche" – doch wie drückt sich das in Zahlen aus? Im Jahr 2023 wanderten durchschnittlich 18.333 Euro brutto monatlich auf das Konto des TV-Stars. Damit belegt er Platz drei des Show-Rankings.

Wie er in der Sendung erklärt, sei diese beachtliche monatliche Summe seiner Meinung nach vollkommen berechtigt, denn er meint: "Ich würde den Beruf Realitystar definitiv nicht machen, wenn ich nicht so viel verdienen würde, wie ich verdiene. Weil dafür ist es vom Zeitaufwand zu groß. Es ist harte Arbeit, es ist anstrengend, es sind viele Sachen, die man vor der Kamera gar nicht sieht." Solange der Verdienst jedoch stimmt, können die Fans des Realitystars weiterhin im TV auf ihn zählen: "So lange mich Deutschland sehen will, werde ich Realitystar bleiben, definitiv."

Auch Reality-Kollege Jürgen Milski (60) hatte in der Sendung bereits enthüllt, was er durchschnittlich im Monat verdient. Mit rund 23.500 Euro monatlichem Bruttoverdienst kann der Partyschlagersänger Matthias sogar noch überbieten – und führt obendrein die Tabelle des Sendungsrankings an. Wie sein hohes Gehalt zustande kommt, wollte er jedoch nicht preisgeben: "Ich möchte unter Kollegen einfach keine Unruhe reinbringen, deswegen sag' ich das auch nicht."

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, TV-Star

Getty Images Jürgen Milski, Entertainer

