Heidi Klum gewinnt Blauen Panther 2024 für Entertainment-TV

Heidi Klum (51) hat mal wieder Grund zum Strahlen. Die Moderatorin und Gastgeberin von Germany's Next Topmodel sicherte sich beim "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 die begehrte Trophäe in der Kategorie Entertainment. Ausgezeichnet wurde die 19. Staffel von GNTM, die laut Jury ein besonders starkes Zeichen für Vielfalt gesetzt hat. Heidi selbst zeigte sich gegenüber dem Presseportal überglücklich: "Ich freue mich sehr. In Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich."

Die Preisverleihung findet am 23. Oktober in der BMW Welt statt. Heidi darf sich auf einen der edlen Porzellan-Panther freuen, der bald zu ihr nach Los Angeles reist. Neben der beeindruckenden Auszeichnung lobte die Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Klaus Schaefer die ständige Weiterentwicklung von GNTM – nicht zuletzt durch die Aufnahme männlicher Teilnehmer und die Einbeziehung von Kandidaten "verschiedener Geschlechtsidentitäten und Körpertypen aus unterschiedlichen Ländern". Heidi selbst sei der Dreh- und Angelpunkt dieses Erfolgs, da sie mit ihrer "charismatischen und professionellen Art, gepaart mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Modebranche" maßgeblich zur Popularität der Show beitrage.

Heidi setzt sich in ihrer Show schon seit einigen Jahren verstärkt für Diversität ein – ein Ansatz, der in der Modeindustrie lange Zeit nicht der Norm entsprach. In einem Interview mit der Bild überraschte sie vor wenigen Tagen mit einem offenen Geständnis: Die vierfache Mutter erzählte, dass ihr zu Schulzeiten gesagt wurde, sie sei zu dick. Diese Aussage dürfte jedoch auf allgemeines Unverständnis stoßen, da Heidi für viele das klassische Model-Ideal verkörpert. Früher habe es allerdings strengere Regeln gegeben, wie ein Laufstegmodel auszusehen habe. "Veränderungen brauchen ja immer viel Zeit, vor allem, wenn gewisse Dinge ewig lang vorgelebt wurden", erklärte die Modelmama.

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit den "Germany's Next Topmodel"-Finalisten 2024

Getty Images Heidi Klum, Victoria's Secret 2007

