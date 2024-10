Ralf Schumacher äußert sich zum Drama um die Familienvilla

Im Rosenkrieg zwischen Ralf Schumacher (49) und seiner Ex Cora Schumacher (47) will einfach keine Ruhe einkehren. Vor wenigen Tagen schoss die TV-Bekanntheit erneut gegen den einstigen Rennfahrer und behauptete im Netz, sie wusste nicht, dass der gemeinsame Familienwohnsitz in Salzburg zum Verkauf steht. Ralf äußert sich nun zum erneuten Angriff seiner Verflossenen und erklärt gegenüber RTL: "Das Haus steht schon länger zum Verkauf, weil David (22) bald auszieht und das Haus für mich alleine zu groß ist."

Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Ralf zu der momentanen Gesamtsituation schon im August nicht verkneifen. "Da steckt ja fast schon ein System dahinter, dass wir das immer an dem Wochenende haben, wo entweder David ein Rennen hat oder wir gemeinsam. Ich finde das einfach nur schade", wetterte er gegenüber dem Sender. Und auch Sohn David gab einen seltenen Einblick in seine Gefühlswelt. Wie steht er zum Dauerzoff zwischen seinem Vater und seiner Mutter? "Ich habe damit nichts zu tun, mir bleibt das auch nicht im Kopf hängen", zeigte sich der Rennfahrer ganz gelassen.

David und seine Mutter haben schon seit geraumer Zeit keinen Kontakt mehr zueinander. Cora scheint das nicht existente Verhältnis zu ihrem Sohn enorm zu belasten. "Keine Nachricht, keine Adresse, kein Hinweis, wo mein Kind jetzt ist. Was muss man für ein Mensch sein, um einer Mutter so etwas zuzumuten?", fragte sich die 47-Jährige auf Instagram in Bezug auf den Verkauf des Familienanwesens. Der in der Öffentlichkeit ausgetragene Streit zwischen Cora und Ralf dürfte sich auf das ohnehin schon kaputte Mutter-Sohn-Verhältnis nicht gerade positiv auswirken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf Schumacher und David Schumacher im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige