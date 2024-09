Familienanwesen verkauft? Cora Schumacher schießt gegen Ralf

Cora Schumacher (47) hat erneut ein Hühnchen mit Ralf Schumacher (49) zu rupfen. Seit dessen Coming-out im Sommer zoffen sich die Ex-Partner öffentlich. Nun setzt die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin in ihrer Instagram-Story erneut zum Angriff an. "Ich erfahre durch ein Immobilienportal, dass unser gemeinsamer Familienwohnsitz in Salzburg verkauft wird", echauffiert sich Cora und postet einen Screenshot von dem Verkaufsangebot, das sie im Netz gefunden hat. Über die Umzugspläne ihres Ex und des gemeinsamen Sohnes David (22) sei sie im Dunkeln gelassen worden.

Angeblich habe David zuletzt das Anwesen bewohnt. Kontakt haben Mutter und Sohn jedoch schon seit längerem nicht mehr. Cora wettert weiter drauflos: "Keine Nachricht, keine Adresse, kein Hinweis, wo mein Kind jetzt ist. Was muss man für ein Mensch sein, um einer Mutter so etwas zuzumuten?" Dass die Kommunikation zwischen Ralf, David und ihr dermaßen eingeschlafen ist, scheint der TV-Persönlichkeit ganz schön zuzusetzen. "Mein Ex-Mann behauptet, ich hätte ihn blockiert. Bullshit. Er hat es nicht einmal versucht", erklärt sie gekränkt.

Seit Ralf im Sommer die Beziehung zu seinem neuen Freund Étienne publik gemacht hatte, kracht es zwischen dem ehemaligen Rennfahrer und seiner Ex-Frau. Cora behauptete zunächst, zeitgleich mit der Öffentlichkeit von Ralfs Liebe erfahren zu haben. Dieser hielt dagegen und veröffentlichte Chat-Verläufe, die beweisen sollten, dass Cora sehr wohl Bescheid wusste. Zudem musste sich der Formel-1-Star die Anschuldigung gefallen lassen, er habe lediglich eine Scheinehe mit seiner Ex geführt.

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

