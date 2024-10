Samu Haber gewährt einen privaten Einblick in seine Therapie

Samu Haber (48) lässt tief in sein Inneres blicken und verrät, dass er seine Therapie wahrscheinlich niemals abschließen wird. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt der The Voice of Germany-Coach, dass die Therapie "das beste Investment" sei, das er je in sich getätigt habe. Der finnische Sänger betont, wie mutig es sei, sich seinen eigenen Emotionen zu stellen. "Ich sollte mich niemals schämen, mal schwach zu sein, denn niemand von uns ist perfekt", findet Samu und unterstreicht dabei die Bedeutung mentaler Gesundheit.

Der 48-Jährige gibt zu, dass er sein ganzes Leben vor seinen inneren "Dämonen" davongelaufen sei. Trotz äußerlich perfekter Umstände – einer erfolgreichen Karriere, einem schönen Zuhause und einem unterstützenden Umfeld – fühlte er sich innerlich rastlos und unzufrieden. "Ich wollte immer schneller laufen und höher hinaus", erklärt er gegenüber der Nachrichtenagentur. Samu habe erkannt, dass er sich seinen unbewältigten Emotionen stellen muss. Seitdem besucht der Gitarrist alle ein bis zwei Monate eine Therapie und nimmt sich die Zeit, an sich selbst zu arbeiten. "Ich werde wohl nie damit fertig sein, aber vielleicht kommen Zeiten, in denen ich nur alle paar Jahre gehe", erklärt Samu und zeigt sich optimistisch über seine fortlaufende Reise zur Selbstfindung.

Neben seiner persönlichen Entwicklung widmet sich Samu derzeit auch neuen musikalischen Projekten. Nach der Auflösung seiner erfolgreichen Band Sunrise Avenue im Jahr 2019 hat er sich auf seine Solokarriere konzentriert und bringt nun mit "Me Free My Way" sein erstes englischsprachiges Soloalbum heraus. Die Arbeit an dem Album hat ihm geholfen, viele seiner Gefühle und Erfahrungen in Musik zu verwandeln. Zusätzlich ist er weiterhin als Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen, wo er seine Leidenschaft und sein Wissen an aufstrebende Talente weitergibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Samu Haber, Sänger

Anzeige Anzeige

Joyn/André Kowalski Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Kamrad bei "The Voice of Germany"

Anzeige Anzeige