Heimweh? Darum sucht Prinz Harry ein Haus in Großbritannien

Prinz Harry (40) hängte 2020 seine royalen Pflichten an den Nagel und wanderte in die USA aus. Bereits seit einigen Monaten sind jedoch Gerüchte im Umlauf, dass der royale Rotschopf derzeit damit beschäftigt ist, sich ein Haus in London zu suchen. Royal-Experte Tom Quinn behauptet nun, die Gründe für Harrys Sinneswandel zu kennen. "Mit der Zeit vermisst Harry einige Aspekte seines alten Lebens in Großbritannien. Die Flitterwochen, in denen in den USA alles neu und aufregend ist, gehen unweigerlich zu Ende und Harry blickt durch eine rosarote Brille auf die Vergangenheit zurück", ist er sich im Gespräch mit Mirror sicher.

Vor allem ein Aspekt mache dem Sohn von König Charles III. (75) zu schaffen, wie Tom weiter ausplaudert: "Er vermisst seine Freunde aus Old Eton und der Armee, von denen viele ihn nicht besucht haben, weil sie sich nicht mit Meghan (43) vertragen." Seine Pläne, sich einen Wohnsitz in Großbritannien zuzulegen, seien auch der Grund dafür, dass er weiterhin vor Gericht für seine Schutzmaßnahmen kämpft. "Harry ist entschlossen, sein eigenes dauerhaftes Zuhause im Vereinigten Königreich zu finden, was auch der Grund dafür ist, dass er seine Klage fortsetzt, damit der britische Steuerzahler für seine Sicherheit aufkommt", erklärt er weiter.

Nachdem Harry in die USA gezogen war, wurde das Sicherheitsmaß für ihn herabgestuft. Dagegen ging der Herzog von Sussex gerichtlich vor. Im Februar dieses Jahres hatte der High Court in London die Entscheidung, Harry den Polizeischutz zu entziehen, aber für rechtmäßig erklärt und die Klage abgewiesen – ihm wurde sogar verweigert, die Entscheidung vor einem höheren Gericht anzufechten. Zuletzt konnte der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) aber aufatmen: Wie The Sun im Juni berichtete, hat Harry nachträglich doch noch die Erlaubnis erhalten, Berufung einzulegen.

SIPA USA / Anthony Behar Prinz Harry im September 2024

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2024

